На Харьковщине просят назначить еще одну остановку «Интерсити»: подробности
Сделать остановку скоростного поезда «Интерсити+» в городе Берестин просят жители.
Об этом сообщают в Telegram-канале главы Берестинской громады Светланы Кривенко. Там отметили, что горсовет уже направил официальное обращение в АО «Укрзалізниця» с просьбой рассмотреть возможность введения остановки скоростного поезда «Интерсити+» сообщением Харьков – Киев/Киев – Харьков на станции Берестин.
«Сейчас ожидается официальный ответ перевозчика. Обращаем внимание, что решение о маршрутах и остановках таких поездов входит в компетенцию АО «Укрзалізниця» и зависит от пассажиропотока, технических возможностей инфраструктуры и экономической целесообразности», — говорится в сообщении.
Так что жителей просят с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от массовых обращений по этому вопросу. Уверяют: работа уже ведется. О результатах обещают сообщить на официальной странице горсовета в Facebook.
Напомним, скоростной поезд «Интерсити» теперь будет останавливаться в городе Люботин. Подробности сообщал депутат Люботинского горсовета Денис Арман.
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 12:37;