На Харьковщине просят назначить еще одну остановку «Интерсити»: подробности

Общество 12:37   23.04.2026
Виктория Яковенко
Сделать остановку скоростного поезда «Интерсити+» в городе Берестин просят жители.

Об этом сообщают в Telegram-канале главы Берестинской громады Светланы Кривенко. Там отметили, что горсовет уже направил официальное обращение в АО «Укрзалізниця» с просьбой рассмотреть возможность введения остановки скоростного поезда «Интерсити+» сообщением Харьков – Киев/Киев – Харьков на станции Берестин.

«Сейчас ожидается официальный ответ перевозчика. Обращаем внимание, что решение о маршрутах и ​​остановках таких поездов входит в компетенцию АО «Укрзалізниця» и зависит от пассажиропотока, технических возможностей инфраструктуры и экономической целесообразности», — говорится в сообщении.

Так что жителей просят с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от массовых обращений по этому вопросу. Уверяют: работа уже ведется. О результатах обещают сообщить на официальной странице горсовета в Facebook.

Напомним, скоростной поезд «Интерсити» теперь будет останавливаться в городе Люботин. Подробности сообщал депутат Люботинского горсовета Денис Арман.

Читайте также: На Харьковщине — новый руководитель СБУ: Зеленский подписал указ

На Харьковщине — новый руководитель СБУ: Зеленский подписал указ
«Шахед» сбили над Харьковом 23 апреля: Терехов сообщил подробности (видео)
Сегодня 23 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода
Новости по теме:

21.03.2026
Харьков – без «Интерсити», РФ убивает медиков: обзор фронта (видео)
18.03.2026
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
16.12.2025
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
11.07.2023
«УЗ» запустила новый поезд между Харьковом и Киевом: он будет ездить ночью
10.03.2022
«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда Интерсити из Харькова


