«УЗ» запустила новый поезд между Харьковом и Киевом: он будет ездить ночью
Фото: «УЗ»
Новый ночной поезд Интерсити+ №720/719 между Харьковом и Киевом будет курсировать с 16 июля по 9 августа.
Об этом сообщают в Укрзализнице. Поезд №720 будет отправляться из Киева по воскресеньям, средам и пятницам в 23:53 и прибывать в Харьков в 05:04.
В обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться по воскресеньям, средам и пятницам в 23:33 и прибывать в Киев в 4:56.
С 19 июля расписание поезда скорректируют из-за проведения ремонтных работ на участке курсирования.
Билеты на поезд уже доступны, добавили железнодорожники.
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 12:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый ночной поезд Интерсити+ №720/719 между Харьковом и Киевом будет курсировать с 16 июля по 9 августа.".