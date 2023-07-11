«УЗ» запустила новый поезд между Харьковом и Киевом: он будет ездить ночью

Новый ночной поезд Интерсити+ №720/719 между Харьковом и Киевом будет курсировать с 16 июля по 9 августа.

Об этом сообщают в Укрзализнице. Поезд №720 будет отправляться из Киева по воскресеньям, средам и пятницам в 23:53 и прибывать в Харьков в 05:04.

В обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться по воскресеньям, средам и пятницам в 23:33 и прибывать в Киев в 4:56.

С 19 июля расписание поезда скорректируют из-за проведения ремонтных работ на участке курсирования.

Билеты на поезд уже доступны, добавили железнодорожники.