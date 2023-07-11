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«УЗ» запустила новый поезд между Харьковом и Киевом: он будет ездить ночью

Общество 12:55   11.07.2023
Виктория Яковенко
«УЗ» запустила новый поезд между Харьковом и Киевом: он будет ездить ночью Фото: «УЗ»

Новый ночной поезд Интерсити+  №720/719 между Харьковом и Киевом будет курсировать с 16 июля по 9 августа.

Об этом сообщают в Укрзализнице. Поезд №720 будет отправляться из Киева по воскресеньям, средам и пятницам в 23:53 и прибывать в Харьков в 05:04.

В обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться по воскресеньям, средам и пятницам в 23:33 и прибывать в Киев в 4:56.

С 19 июля расписание поезда скорректируют из-за проведения ремонтных работ на участке курсирования.

Билеты на поезд уже доступны, добавили железнодорожники.

Читайте также: На поезде в Европу. Куда можно доехать из Украины и сколько это стоит

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 12:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый ночной поезд Интерсити+  №720/719 между Харьковом и Киевом будет курсировать с 16 июля по 9 августа.".