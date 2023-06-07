На поезде в Европу. Куда можно доехать из Украины и сколько это стоит

Из-за войны и отмены авиаперелетов украинцы не могут добраться в Европу самолетами. Но «Укрзалізниця» предлагает альтернативные маршруты, рассказывает издание «Фокус».

На днях «Укрзалізниця» запустила тестовый поезд из Киева в Варшаву, сформированный из 14 украинских стандартных вагонов. До этого польские железнодорожники пропускали на территорию страны только специальные, более узкие вагоны, имеющие 3-местные купе. Тестовый поезд прошел испытание, получил согласование, QR-коды и маркировку с польской стороны. И в скором времени запустят еще один прямой поезд между столицами Украины и Польши. Однако это не единственный состав, который связывает нашу страну с ЕС.

Польша

Киев — Хелм, Харьков — Хелм

Стоимость билета: купе из Киева в Хелм — около 1 200 грн;

купе из Харькова в Хелм — около 1 600 грн.

Из Киева в польский город Хелм (Холм) ходят два поезда — 019 К и 023 К. Первый отправляется из украинской столицы в 18:14 и прибывает в пять утра (время в пути — почти 12 часов). Второй отправляется в 22:30, прибывает в 12:14 (время в пути — почти 15 часов).

Из Харькова в Хелм ходит один поезд — 093 О, который отправляется в 13:36 и прибывает в 12:12 (время в пути — почти 24 часа).

Важно: в Хелме можно пересесть на поезд ИС 211010 в Варшаву. «Укрзалізниця» предлагает своим пассажирам дождаться пересадки непосредственно в украинском поезде на станции Хелм.

Киев — Пшемысль, Одесса — Пшемысль, Харьков — Пшемысль, Запорожье — Пшемысль

Стоимость билета:

Билет из Киева на «Интерсити» — от 1 000 грн (2 класс) до 1 500 (1 класс);

Билет из Киева в ночном поезде (купе) – 1 800 грн (053 К) – 1 900 грн (089 К).

Пшемысль (Перемышль) — удобный логистический узел. Здесь можно пересесть на другие поезда в польские города (Вроцлав, Варшаву, Гданьск, Краков) или на автобусы Flixbus, которые ходят в разные страны Европы. Железнодорожная станция адаптирована под украинских пассажиров — есть указатели на украинском языке и информационные пункты для украинцев, плюс до сих пор действуют волонтерские пункты, где можно взять воду и чай.

Киев — Варшава

Стоимость билета: на декабрь 2022 г., билет стоил 1 644 грн. Проверить актуальные цены сейчас невозможно.

Безусловный плюс поезда 067 «Киев — Варшава» — это то, что пассажиры могут добраться до места назначения без пересадок. Но из-за небольшого количества украинских специальных вагонов, которые сейчас могут ездить по территории Польши, купить билет почти невозможно. По крайней мере, до конца июля свободных мест нет.

Важно: билеты на этот поезд можно купить только в приложении «Укрзалізниці». Конечная станция — «Варшава Всходня» (не Центральная и не Западная).

Чехия

Киев — Пшемысль — Прага

Стоимость билета: от 2 тыс. грн (сидячий вагон, 2 класс). В стоимость входит вода, а также кофе/чай.

Поезд Киев – Прага – не украинский, а чешский, поэтому билеты нужно покупать не на сайте «Укрзалізниці», а на сайте компании-перевозчика Regiojet. Но работает он в паре с украинским «Интерсити». Другими словами, купив один билет на поезд, вы сначала едете по украинской железной дороге, а уже на станции в Пшемысле пересаживаетесь на поезд Regiojet. Поезда стыкуются, поэтому если украинский «Интерсити» опаздывает, чешский состав его ожидает.

Венгрия

Мукачево — Будапешт

Стоимость билета: от 900 грн за вагон 2 класса.

Купить билет на поезд «Латорица» из Украины в Будапешт можно на сайте Венгерской государственной железной дороги. Сейчас по маршруту Мукачево — Будапешт курсируют два поезда: в 12.30 и в 16.30. Время в пути – 7 часов.

Австрия

Чоп — Вена

Стоимость билета: 1 730 грн

В конце апреля «Укрзалізниця» анонсировала запуск нового беспересадочного вагона сообщением Чоп — Вена. Пассажиры могут сесть в Киеве на поезд 749 в Ужгород, который ежедневно отправляется в 13:16 и прибывает в Чоп в 01:10 ночи. Из Чопа он отправляется в 03:28 и прибывает в Вену в 11:21.

Важно: билет можно купить только в международных кассах «Укрзалізниці». В приложении или на сайте такой опции нет.

Словакия

Мукачево — Кошице

Стоимость билета: около 900 грн.

Из Украины в Словакию ходят два прямых поезда: в 14:48 и 18:16. Время путешествия – 4,5 часа. Билеты можно приобрести, к примеру, на чешском сайте czech-transport.com.

В городе есть международный аэропорт, откуда можно уехать в Австрию, Болгарию, Чехию или воспользоваться услугами лоукостера WizzAir.

Молдова

Киев — Кишинев

Стоимость билета: Плацкарт — 1 913 грн;

Купе — 2 690 грн;

Люкс — 4 976 грн.

Поезд 351 К отправляется из Киева в 17:02 и прибывает в 10:47. Время поездки – почти 18 часов.