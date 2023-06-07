Потягом до Європи. Куди можна доїхати з України і скільки це коштує

Через війну та скасування авіаперельотів українці не можуть дістатися до Європи літаками. Але “Укрзалізниця” пропонує альтернативні маршрути, розповідає видання “Фокус”.

Днями “Укрзалізниця” запустила тестовий поїзд із Києва до Варшави, сформований із 14 українських стандартних вагонів. До цього польські залізничники пропускали на територію країни лише спеціальні, вужчі вагони, що мають 3-місні купе. Тестовий поїзд пройшов випробування, отримав узгодження, QR-коди та маркування з польської сторони. І незабаром запустять ще один прямий поїзд між столицями України та Польщі. Однак, це не єдиний потяг, який пов’язує нашу країну з ЄС.

Польща

Київ – Хелм, Харків – Хелм

Вартість квитка: купе з Києва до Хелма — близько 1 200 грн;

купе з Харкова до Хелма — близько 1 600 грн.

З Києва до польського міста Хелм (Холм) ходять два поїзди — 019 К та 023 К. Перший вирушає з української столиці о 18:14 та прибуває о п’ятій ранку (час у дорозі — майже 12 годин). Другий вирушає о 22:30, прибуває о 12:14 (час у дорозі майже 15 годин).

З Харкова до Хелма ходить один поїзд — 093 О, який вирушає о 13:36 та прибуває о 12:12 (час у дорозі — майже 24 години).

Важливо: у Хелмі можна пересісти на поїзд ІС 211010 до Варшави. “Укрзалізниця” пропонує своїм пасажирам дочекатися пересадки безпосередньо в українському поїзді на станції Хелм.

Київ — Перемишль, Одеса — Перемишль, Харків — Перемишль, Запоріжжя — Перемишль

Вартість квитка:

Квиток із Києва на “Інтерсіті” – від 1 000 грн (2 клас) до 1 500 (1 клас);

Квиток із Києва у нічному поїзді (купе) – 1 800 грн (053 К) – 1 900 грн (089 К).

Перемишль – зручний логістичний вузол. Тут можна пересісти на інші поїзди до польських міст (Вроцлав, Варшаву, Гданськ, Краків) або на автобуси Flixbus, що ходять до різних країн Європи. Залізнична станція адаптована під українських пасажирів — є вказівники українською мовою та інформаційні пункти для українців плюс досі діють волонтерські пункти, де можна взяти воду та чай.

Київ – Варшава

Вартість квитка: на грудень 2022 р., квиток коштував 1644 грн. Перевірити актуальні ціни наразі неможливо.

Безумовний плюс поїзда 067 “Київ — Варшава” — пасажири можуть дістатися місця призначення без пересадок. Але через невелику кількість українських спеціальних вагонів, які зараз можуть їздити територією Польщі, купити квиток майже неможливо. Принаймні до кінця липня вільних місць немає.

Важливо: квитки на цей поїзд можна купити лише у додатку “Укрзалізниці”. Кінцева станція – “Варшава Східня” (не Центральна і не Західна).

Чехія

Київ – Перемишль – Прага

Вартість квитка: від 2 тис. грн (сидячий вагон, 2 клас). У вартість входить вода, а також кава/чай.

Потяг Київ – Прага – не український, а чеський, тому квитки потрібно купувати на сайті компанії-перевізника Regiojet. Але працює він у парі з українським “Інтерсіті”. Іншими словами, купивши один квиток на поїзд, ви спочатку їдете українською залізницею, а вже на станції в Перемишлі пересідаєте на поїзд Regiojet. Потяги стикуються, тож якщо український “Інтерсіті” спізнюється, чеський потяг на нього чекає.

Угорщина

Мукачево – Будапешт

Вартість квитка: від 900 грн за вагон 2 класу.

Придбати квиток на потяг “Латориця” з України до Будапешта можна на сайті Угорської державної залізниці. Зараз за маршрутом Мукачеве — Будапешт курсують два поїзди: о 12.30 та о 16.30. Час у дорозі – 7 годин.

Австрія

Чоп – Відень

Вартість квитка: 1 730 грн

Наприкінці квітня “Укрзалізниця” анонсувала запуск нового безпересадкового вагона сполученням Чоп — Відень. Пасажири можуть сісти у Києві на поїзд 749 до Ужгорода, який щодня вирушає о 13:16 та прибуває до Чопа о 01:10 ночі. З Чопа він вирушає о 03:28 і прибуває до Відня об 11:21.

Важливо: квиток можна купити лише у міжнародних касах “Укрзалізниці”. У додатку чи на сайті такої опції немає.

Словаччина

Мукачеве — Кошице

Вартість квитка: близько 900 грн.

З України до Словаччини ходять два прямі поїзди: о 14:48 та 18:16. Час подорожі – 4,5 години. Квитки можна придбати, наприклад, на чеському веб-сайті czech-transport.com.

У місті є міжнародний аеропорт, звідки можна виїхати до Австрії, Болгарії, Чехії або скористатися послугами лоукостера WizzAir.

Молдова

Київ — Кишинів

Вартість квитка: Плацкарт – 1 913 грн;

Купе – 2690 грн;

Люкс – 4 976 грн.

Потяг 351 К вирушає з Києва о 17:02 та прибуває о 10:47. Час подорожі – майже 18 годин.