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До Харкова з Праги. Чеська залізниця вводить єдиний квиток без пересадок

Світ 15:08   31.05.2023
Оксана Якушко
До Харкова з Праги. Чеська залізниця вводить єдиний квиток без пересадок

Чеська залізнична компанія RegioJet домовилася з українським перевізником «Укрзалізниця» та запроваджує єдині квитки з Праги до Харкова, Полтави, Запоріжжя та Дніпра без пересадки, повідомляє видання Zdopravy. 

RegioJet домовився з українським перевізником “Укрзалізниця” про розширення співпраці у сфері продажу квитків. Нещодавно він почав пропонувати квитки з Праги в інші міста України, також і на схід України. Пасажири поїдуть RegioJet до польського Перемишля, потім пересядуть на український потяг. Таким чином вони матимуть гарантований трансфер завдяки одному квитку.

Тепер пропонують сполучення через Перемишль до Полтави та Харкова, Дніпра та Запоріжжя, повідомив перевізник 25 травня. Пасажири в Україну подорожуватимуть у звичному для них режимі. З Праги вони доїдуть нічним поїздом до польського Перемишля, який є пересадковим пунктом під час подорожей в Україну. Звідти вони продовжуватимуть до станцій призначення Української залізниці.

« Ми раді, що можемо запропонувати клієнтам альтернативу автомобілям і автобусам на таких довгих маршрутах. Ми розширюємо поточну пропозицію українських напрямків, щоб включити інші великі міста, розташовані в центральній та східній частині України. Пасажири неодмінно оцінять можливість користуватися спальними вагонами протягом усієї подорожі, що забезпечить їм необхідний комфорт», – говорить Якуб Свобода, директор залізничного транспорту RegioJet.

Вартість квитків до Харкова стартує від 1639 крон (69,2 євро) за місце та 2139 крон (89,2 євро) за місце.

Ціна квитка в один кінець до найдальшого пункту Запоріжжя стартує від 1679 крон (70,9 євро) за місце та 2179 крон (90,9 євро) за місце.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 15:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чеська залізнична компанія RegioJet домовилася з українським перевізником «Укрзалізниця» та запроваджує єдині квитки з Праги до Харкова, Полтави, Запоріжжя та Дніпра без пересадки, повідомляє видання Zdopravy. ".