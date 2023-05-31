В Харьков из Праги. Чехия вводит единый билет для украинцев без пересадок

Чешская железнодорожная компания RegioJet договорилась с украинским перевозчиком «Укрзалізниця» и вводит единые билеты из Праги в Харьков, Полтаву, Запорожье и Днепр без пересадки, сообщает издание Zdopravy.

RegioJet договорился с украинским перевозчиком «Укрзалізниця» о расширении сотрудничества в сфере продаж билетов. Недавно он начал предлагать билеты из Праги в другие города Украины, в том числе и на восток Украины. Пассажиры поедут RegioJet в польский Перемышль, затем пересядут на украинский поезд. Таким образом, у них будет гарантированный трансфер благодаря одному билету.

Теперь предлагают сообщение через Перемышль в Полтаву и Харьков, Днепр и Запорожье, сообщил перевозчик 25 мая 2023 года. Пассажиры в Украину будут путешествовать в обычном для них режиме. Из Праги они доедут в ночном поезде в польский Перемышль, который является пересадочным пунктом во время путешествий в Украину. Оттуда они продолжат путешествие до станций назначения «Украинской железной дороги».

«Мы рады, что можем предложить клиентам альтернативу автомобилям и автобусам на столь длинных маршрутах. Мы расширяем текущее предложение украинских направлений, чтобы включить другие крупные города, расположенные в центральной и восточной части Украины. Пассажиры обязательно оценят возможность пользоваться спальными вагонами на протяжении всего путешествия, что обеспечит им необходимый комфорт», – говорит Якуб Свобода, директор железнодорожного транспорта RegioJet.

Стоимость билетов в Харьков стартует от 1639 крон (69,2 евро) за место и 2139 крон (89,2 евро) за место.

Цена билета в один конец в самый дальний пункт Запорожье стартует от 1679 крон (70,9 евро) за место и 2179 крон (90,9 евро) за место.