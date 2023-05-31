Live
  • Среда 31.05.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.28
    • 🔴

В Харьков из Праги. Чехия вводит единый билет для украинцев без пересадок

Мир 15:08   31.05.2023
Оксана Якушко
В Харьков из Праги. Чехия вводит единый билет для украинцев без пересадок

Чешская железнодорожная компания RegioJet договорилась с украинским перевозчиком «Укрзалізниця» и вводит единые билеты из Праги в Харьков, Полтаву, Запорожье и Днепр без пересадки, сообщает издание Zdopravy.

RegioJet договорился с украинским перевозчиком «Укрзалізниця» о расширении сотрудничества в сфере продаж билетов. Недавно он начал предлагать билеты из Праги в другие города Украины, в том числе и на восток Украины. Пассажиры поедут RegioJet в польский Перемышль, затем пересядут на украинский поезд. Таким образом, у них будет гарантированный трансфер благодаря одному билету.

Теперь предлагают сообщение через Перемышль в Полтаву и Харьков, Днепр и Запорожье, сообщил перевозчик 25 мая 2023 года. Пассажиры в Украину будут путешествовать в обычном для них режиме. Из Праги они доедут в ночном поезде в польский Перемышль, который является пересадочным пунктом во время путешествий в Украину. Оттуда они продолжат путешествие до станций назначения «Украинской железной дороги».

«Мы рады, что можем предложить клиентам альтернативу автомобилям и автобусам на столь длинных маршрутах. Мы расширяем текущее предложение украинских направлений, чтобы включить другие крупные города, расположенные в центральной и восточной части Украины. Пассажиры обязательно оценят возможность пользоваться спальными вагонами на протяжении всего путешествия, что обеспечит им необходимый комфорт», – говорит Якуб Свобода, директор железнодорожного транспорта RegioJet.

Стоимость билетов в Харьков стартует от 1639 крон (69,2 евро) за место и 2139 крон (89,2 евро) за место.

Цена билета в один конец в самый дальний пункт Запорожье стартует от 1679 крон (70,9 евро) за место и 2179 крон (90,9 евро) за место.

Читайте также: В Чехии сокращают выплаты беженцам из Украины. Новые правила стартуют с июля

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Синегубов сообщил о раненом и разрушениях на Харьковщине
Синегубов сообщил о раненом и разрушениях на Харьковщине
31.05.2023
На мине подорвался трактор на Харьковщине. Поле уже разминировали саперы
На мине подорвался трактор на Харьковщине. Поле уже разминировали саперы
31.05.2023
«Эти слова мы игнорируем» – Синегубов про заявление главы Белгородщины
«Эти слова мы игнорируем» – Синегубов про заявление главы Белгородщины
31.05.2023
Харьковчанка Свитолина повторила редкое достижение на Ролан Гаррос
Харьковчанка Свитолина повторила редкое достижение на Ролан Гаррос
31.05.2023
В Харьков из Праги. Чехия вводит единый билет для украинцев без пересадок
В Харьков из Праги. Чехия вводит единый билет для украинцев без пересадок
31.05.2023
На Харьковщину регулярно пытаются прорваться вражеские ДРГ – Синегубов
На Харьковщину регулярно пытаются прорваться вражеские ДРГ – Синегубов
31.05.2023

Новости по теме:

15:08
В Харьков из Праги. Чехия вводит единый билет для украинцев без пересадок
15:04
На Харьковщину регулярно пытаются прорваться вражеские ДРГ – Синегубов
14:32
Сколько и где зарабатывают беженцы из Украины в странах ЕС
13:26
Цены. В Харькове подешевели сезонные овощи и яйца – мэрия
12:38
Мужчину, убившего «кредитора» в Харькове, посадили: вину признал частично

  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харьков из Праги. Чехия вводит единый билет для украинцев без пересадок»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 15:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чешская железнодорожная компания RegioJet договорилась с украинским перевозчиком «Укрзалізниця» и вводит единые билеты из Праги в Харьков, Полтаву, Запорожье и Днепр без пересадки, сообщает издание Zdopravy.".