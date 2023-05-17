В Чехии сокращают выплаты беженцам из Украины. Новые правила стартуют с июля
В Чехии планируют снизить социальные выплаты на жилье беженцам из Украины, сообщает Министерство финансов Чехии. Так власти Чехии подталкивают украинцев к собственному заработку.
С февраля 2022 года Чехия потратила на беженцев из Украины свыше €1,5 млрд. Больше всего средств пошло на социальные выплаты.
11,7 млрд крон (€490 млн) – на соцвыплаты украинцам, 7,6 млрд крон (€315 млн) – на жилье. Последнюю сумму получили граждане Чехии, предоставившие квартиры или дома для временного проживания беженцам. На медицинскую защиту чехи потратили 5,8 млрд крон (240 млн евро).
Сейчас около 100 тыс пребывающих в Чехии украинцев уже работают, отметили в Министерстве финансов Чехии.
«При этом примерно 100 тыс. украинцев после приезда начали работать, а это значит, что значительная часть средств возвращается в экономику в виде налогов и сборов», — отметили в Министерстве.
Правительство Чехии планирует снизить социальные выплаты украинцам с июля-2023. В первую очередь чиновники хотят сократить расходы на жилье.
Теперь с июля 2023 года украинцы будут получать деньги на жилье в размере 3 тыс. чешских крон на человека в зарегистрированной квартире и 2,4 тыс. крон – в незарегистрированной.
Так власти Чехии подталкивают украинцев самостоятельно оплачивать жилье, если те имеют собственный источник дохода. Также чиновники будут учитывать заработок и сбережения беженца.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 15:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чехии планируют снизить социальные выплаты на жилье беженцам из Украины, сообщает Министерство финансов Чехии. Так власти Чехии подталкивают украинцев к собственному заработку.".