В Чехии сокращают выплаты беженцам из Украины. Новые правила стартуют с июля

В Чехии планируют снизить социальные выплаты на жилье беженцам из Украины, сообщает Министерство финансов Чехии. Так власти Чехии подталкивают украинцев к собственному заработку.

С февраля 2022 года Чехия потратила на беженцев из Украины свыше €1,5 млрд. Больше всего средств пошло на социальные выплаты.

11,7 млрд крон (€490 млн) – на соцвыплаты украинцам, 7,6 млрд крон (€315 млн) – на жилье. Последнюю сумму получили граждане Чехии, предоставившие квартиры или дома для временного проживания беженцам. На медицинскую защиту чехи потратили 5,8 млрд крон (240 млн евро).

Сейчас около 100 тыс пребывающих в Чехии украинцев уже работают, отметили в Министерстве финансов Чехии.

«При этом примерно 100 тыс. украинцев после приезда начали работать, а это значит, что значительная часть средств возвращается в экономику в виде налогов и сборов», — отметили в Министерстве.

Правительство Чехии планирует снизить социальные выплаты украинцам с июля-2023. В первую очередь чиновники хотят сократить расходы на жилье.

Теперь с июля 2023 года украинцы будут получать деньги на жилье в размере 3 тыс. чешских крон на человека в зарегистрированной квартире и 2,4 тыс. крон – в незарегистрированной.

Так власти Чехии подталкивают украинцев самостоятельно оплачивать жилье, если те имеют собственный источник дохода. Также чиновники будут учитывать заработок и сбережения беженца.