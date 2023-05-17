У Чехії скорочують виплати біженцям з України. Нові правила стартують у липні

У Чехії планують знизити соціальні виплати на житло біженцям із України, повідомляє Міністерство фінансів Чехії. Так влада Чехії підштовхує українців до власного заробітку.

З лютого 2022 року Чехія витратила на біженців із України понад €1,5 млрд. Найбільше коштів пішло на соціальні виплати.

11,7 млрд крон (€490 млн) – на соцвиплати українцям, 7,6 млрд крон (€315 млн) – на житло. Останню суму отримали громадяни Чехії, які надали квартири чи будинки для тимчасового проживання біженцям. На медичний захист чехи витратили 5,8 млрд. крон (240 млн. євро).

Наразі близько 100 тис українців, які перебувають у Чехії, вже працюють, зазначили в Міністерстві фінансів Чехії.

“При цьому приблизно 100 тис. українців після приїзду почали працювати, а це означає, що значна частина коштів повертається до економіки у вигляді податків та зборів”, – зазначили у Міністерстві.

Уряд Чехії планує зменшити соціальні виплати українцям з липня 2023 року. Насамперед чиновники хочуть скоротити витрати на житло.

Тепер з липня 2023 року українці отримуватимуть гроші на житло у розмірі 3 тис. чеських крон на особу у зареєстрованій квартирі та 2,4 тис. крон – у незареєстрованій.

Так влада Чехії підштовхує українців самостійно оплачувати житло, якщо ті мають власне джерело доходу. Також чиновники враховуватимуть заробіток та заощадження біженця.