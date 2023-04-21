Скільки грошей платять українським біженцям у Канаді та в Європі. Частина 1

Українські біженці, які бігли і продовжують їхати за кордон від війни, в усіх країнах, що приймають, отримали разом із тимчасовим захистом право на роботу та медичну допомогу, для дітей – можливість безкоштовно навчатися у школах, а подекуди – навіть у вузах при відмінному володінні мовою .

Також українців розселяють у соціальне житло, якщо таке є, та виплачують допомогу. І ось у останньому пункті вже є конкретні відмінності між країнами. Саме тому навіть виникла міграція українських біженців уже всередині ЄС та за його межами.

Польша: 300 злотых одноразово

Польща першою країною ЄС прийняла на себе міграційну хвилю українських біженців. І на сьогодні саме тут мешкає найбільше українців – утікачів від війни, більше 1,5 мільйона осіб. Через надзвичайне навантаження на бюджет у Польщі скасували ті виплати, які були від початку війни.

Наразі кожному українцю, який вперше перетнув кордон із Польщею починаючи від 24 лютого, виплачують одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих.

Родини з дітьми отримують на дитину до 18 років щомісяця 500 злотих.

Німеччина: €500 і мовна інтеграція

Німеччина – друга за популярністю в українських біженців країна ЄС. І не дивно, бо тут доволі потужно працює програма мовної інтеграції для українців. Що дозволяє біженцям, які втратили будинок, вивчити мову і більш-менш успішно прилаштуватися у новій країні. До того ж, Німеччина на початку 2023 року збільшила на €53 євро розмір виплат для біженців з України. Тому зараз дорослі одержують €502 на місяць, повнолітній громадянин України (одружений) – €451 на місяць,

діти 14-17 років – €420,

діти 6-13 років – €348,

діти до 5 років – €318.

Канада: 3 тисячі канадських доларів та безкоштовна віза.

Канада після початку повномасштабного вторгнення приймає українців за спрощеною програмою Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (СUA) Ця програма дозволяє швидко отримати візу та екстрено вилетіти до Канади з можливістю перебувати там до 3 років. Соціальні гарантії такі самі, як і в ЄС – право на роботу, навчання і медичну допомогу.

А ще українським біженцям виплачують одноразову допомогу: 3 000 канадських доларів (близько $2 000 США) на дорослу людину та 1 500 канадських доларів (близько $1 000 США) на дитину до 17 років.

Щомісячну грошову допомогу протягом 12 місяців дають у Канаді у провінції Британська Колумбія. Там самотня людина отримує до $ 935 США на місяць; сім’я до 4 осіб – до $ 1 770 США на місяць; самотня людина з інвалідністю – до $ 1358 США.





Ірландія: €820 та гострий дефіцит житла

Невеличка Ірландія однією з перших почала приймати українських біженців. Мінімальний розмір допомоги в Ірландії – €830 на місяць, або від €206 щотижня.

Фінансова допомога, яку пропонує Ірландія вимушеним українським мігрантам, виглядає так: особа віком від 23 років отримує €206 на тиждень на одну особу, тобто за місяць виходить до €824, а за опіку над дитиною до 12 років виплачують € 40 на тиждень і €48 за дитину старшу 12 років. Також батькам або опікунам нараховують ще по €140 на місяць на кожну дитину у віці до 16 років.

Попри дійсно гарну фінансову допомогу і неймовірну підтримку українців, в Ірландії, як в острівній країні, є гострий дефіцит житла, до речі недешевого, і ціни на продукти дещо вищі, ніж у країнах ЄС на материку.



Великобританія: Квест «знайди спонсора – та отримай візу»

Потрапити до Великої Британії українські біженці можуть, якщо знайшли там спонсора серед приватних осіб – тобто людину, яка офіційно запропонує житло на півроку і стан цього житла підтвердять соцпрацівники. Або суперспонсора в особі уряду. Після цього роблять візу на 3 роки. І коли людина приїздить до Англії, Уєльсу чи Шотландії, їй нараховують фінансову допомогу: одноразова виплата становить £200 (приблизно 230 євро).

Щомісяця доросла особа віком до 25 років отримує £265,31 (близько €314);

доросла особа віком від 25 років отримує £334,91 фунт (близько €397);

двоє дорослих (віком до 25 років) отримують £416,45 (близько €403);

двоє дорослих (якщо одному з яких більше 25 років) отримують £525,72 (близько €623);

на дитину нараховують £290 (близько €343).

Швейцарія: 1500 швейцарських франків, але є нюанси

Уряд Швейцарії надавав допомогу українським біженцям у розмірі 1500 швейцарських франків щомісяця ($1525). Але наразі діють жорсткі умови для отримання грошових виплат – соціальні працівники вивчають і враховують фінансове становище біженця. А ще суму «на руки» біженцю не видають, із неї вираховують усі витрати на житло, харчування, гуманітарні продукти, медичне страхування, освіту. По факту, видають гроші лише за те, чим уряд кантону не забезпечив людину. І це від 350 до 500 франків.

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