Розклад, домашка, вибір предметів. Як навчаються українські діти за кордоном

МР «Об’єктив» зібрала враження батьків, чиї діти за кордоном через війну та навчаються в іноземних школах.

Новий міністр освіти і науки України Оксен Лісний вважає, що потрібно переглянути кількість предметів у школах та зменшити її відповідно, залишивши найнеобхідніші.

«Наприклад, у 7-9 класі діти наразі мають близько 20 предметів. Таку кількість складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання (подекуди без гаджетів, адаптованих навчальних програм тощо). А в наших умовах – це на межі можливостей. Тож зрештою діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні. Це я бачу і як батько, і тривалий час спостерігав як директор Малої академії наук. Фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання», – пояснив Лісовий.

Переглянути кількысть предметів в українській школі треба ще й тому, що через війну мільйони українських дітей навчаються за кордоном. І щодня порівнюють якість навчання у вітчизняних та зарубіжних школах. А ще після війни доведеться перезараховувати предмети, які опанували українські школярі за кордоном.

У Польщі дисциплін багато, як в Україні

Перше, що вражає українських батьків за кордоном – це набагато менша кількість навчальних предметів у іноземних школах. Польща чи не єдина країна, де навчальних дисциплін теж чимало.

«Польща, 5 клас – у нас це 6 клас, дисципліни майже такі самі, як і в Україні. Математика, англійська мова, урок польської, але немає поділу на літературу та мову, інформатика, фізична культура, музика, географія, історія, біологія, пластика і техніка – це два окремих предмета, схожі на наше трудове навчання, релігія», – перераховує Олеся Мірошніченко.

Досить насичене шкільне навчання є у Словакії.

«10 клас, гімназія. Математика, фізика, хімія, історія, біологія, етика, географія, англ. мова, англ. мова conversation (як окремий предмет, веде інший вчитель), фізкультура, словацька мова і література, німецька мова, інформатика, культура. Рівень англійської В1+. Математика, хімія, фізика, географія, біологія йдуть із відставанням 1-2 роки, але повна освіта 13 років. Домашні завдання є, але не багато. 6 уроків кожного дня, в школі багато безкоштовних гуртків – від радіо і журналістики до китайської мови. Фізкультура серйозна, є нормативи. На підручники з англійської кошти здавали батьки. Мультімедія є майже в кожному класі. Їдальня – шведський стіл», – ємко змальовує будні дитини Ірина Воронкіна.

У школах Австрії активно застосовують гаджети на уроках

В Австрії дуже зручна програма спілкування між батьками та вчителями у школі. Додаток Fox у телефоні, де безпосередньо спілкуєшся з будь-яким учителем чи директором школи та постійно отримуєш зворотну інформацію, ділиться враженнями Оксана Качмар.

Її дитина навчається у 2 класі середньої австрійської школи – це як український 6 клас.

«Математика, фізика, німецька мова, англійська мова, біологія, географія, історія, інформатика, фізкультура, музика, образотворче мистецтво, трудове навчання, соціалізація, релігія. Крім того, дуже цікава соціальна державна програма закупівлі батьками гаджетів для учнів. Під час уроків багато презентацій та самостійних відбувається саме за допомогою цих пристроїв», – розповіла Оксана Качмар.

У Німеччині освіта поки що не викликає у мене позитивних емоцій, поділилася враженнями харків’янка Олена Гармаш.

«Але подобається, що предмети викладають парами. Замість 6 уроків з різних дисциплін дитина має 3 пари, тобто три предмети на день. Менше домашки, менше каші, менше підручників», – каже Гармаш.

«Італія, 1 клас середньої школи – як наш 6 клас української школи: Математика (арифметика+геометрія), італійська (мова+література), англійська мова, друга іноземна мова (німецька, французька або іспанська), наука (біологія+хімія), історія (всесвітня), географія, мистецтво, музика, технологія, фізична культура, дромадянське виховання, релігія», – перераховує Тетяна Черкашная.

У Великій Британії діти обирають навчальні курси та вивчають кулінарію

У Британії у 12 класі, А-Level, можна було обрати 3 напрямки спеціалізації, розповіла Дарія Мальчикова.

«Кожен із них складається з 2-3 більш спеціалізованих курсів. Дочка обрала напрями – математик (викладається 3 курси: Вища математика, Статистика, Математична механіка), фізику (2 курси – хвильова фізика і механічна фізика), економіка (2 курси макроекономіки і мікроекономіки). Це 7 курсів, що оцінюються. Також є вибіркові курси, що не оцінюються, але є обов’язковими для відвідування – філософія, релігія і етика, добробут і особистісний розвиток, спортивні активності по вибору (йога, командні види спорту тощо)», – каже Мальчикова.

А ще діти в англійських школах вивчають кулінарію.

«Англія. 9 клас: англійська, науки, математика, ІТ, фізкультура, кулінарія, релігієзнавство , грамотність, мистецтво, історія, географія», – оголосила розклад Владлена Руссова.

«Шотландія, наш 10-й клас, там 5-й клас – Модерн Стадиз (це як політичний устрій світу), англійська мова і література, психологія, географія, англійська як іноземна. Всього 5 предметів, обирають діти самі», – повідомив Андрій Черних.

У школах США щодня однаковий розклад

Дуже суттєво від європейських шкіл відрізняються американські. Особливість – предметів мало і ті самі щодня.

«7 клас: Science (предмети природничого циклу – біологія, фізика, хімія, географія тощо – прим. ред.) – більше природознавства і хімії, тобто вчили хімічні елементи, каміння і екосистеми. Математика, англійська мова, історія, фізкультура, предмет за вибором. Advisory (це більше не предмет, а час на індивідуальне читання для дітей, обговорення різні)», – розповіла Наталія Ґошилік.

«7 уроків щодня в 11 класі. Розклад щодня однаковий: історія, англійська мова, математика – це обовязкові предмети, а далі за вибором учня, в нашому прикладі (анатомія, хімія, графічний дизайн, музика – можн вибрати інструмент)» – уточнила Антоніна Зелінська.

У сусідній Канаді так само вітають самостійний вибір дисциплін.

«У дитини в 9 класі англійська мова, французька мова, математика, фізкультура. А на наступний рік (10клас) вибрали англійську мову, математику, науки та фотографування», – повідомила Жанна Білівска.