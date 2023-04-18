Расписание, домашка, выбор предметов. Как учатся украинские дети за границей

МГ «Объектив» собрала впечатления родителей, чьи дети за границей из-за войны и учатся в иностранных школах.

Новый министр образования и науки Украины Оксен Лесной считает, что нужно пересмотреть количество предметов в школах и уменьшить его соответственно, оставив самые необходимые.

«Например, в 7-9 классе дети сейчас имеют около 20 предметов. Такое количество сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения (где-то без гаджетов, адаптированных учебных программ и т.п.). А в наших условиях – это на грани возможностей. В конце концов, дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные. Это я вижу и как отец, и долго наблюдал как директор Малой академии наук. Фактически вопрос стоит не столько о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизированные обучающие программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю обработку, в какой форме происходит обучение», — пояснил Лесной.

Вопрос пересмотра количества предметов в украинской школе важен еще и потому, что из-за войны миллионы украинских детей учатся за границей. И каждый день сравнивают качество обучения в отечественных и зарубежных школах. А еще после войны придется перезачислять предметы, которыми овладели украинскими школьниками за границей.

В Польше дисциплин много, как в Украине

Первое, что поражает украинских родителей за границей – это гораздо меньшее количество учебных предметов в иностранных школах. Польша едва ли не единственная страна, где учебных дисциплин тоже немало.

«Польша, 5 класс – у нас это 6 класс, дисциплины почти такие же, как и в Украине. Математика, английский язык, урок польского, но нет разделения на литературу и язык, информатика, физическая культура, музыка, география, история, биология, пластика и техника – это два отдельных предмета, похожие на наше трудовое обучение, религия», – перечисляет Олеся Мирошниченко.

Достаточно насыщенная школьная учеба в Словакии.

«10 класс, гимназия. Математика, физика, химия, история, биология, этика, география, англ. язык, англ. язык conversation (как отдельный предмет, ведущий другой учитель), физкультура, словацкий язык и литература, немецкий язык, информатика, культура. Уровень английского В1+. Математика, химия, физика, география, биология идут с отставанием 1-2 года, но полное образование — 13 лет. Домашние задачи есть, но не много. 6 уроков каждый день, в школе много бесплатных кружков – от радио и журналистики до китайского языка. Физкультура серьезная, есть нормативы. На учебники английского средства сдавали родители. Мультимедиа есть почти в каждом классе. Столовая – шведский стол», — емко изображает будни ребенка Ирина Воронкина.

В школах Австрии активно применяют гаджеты на уроках

В Австрии очень удобная программа общения между родителями и учителями в школе. Приложение Fox в телефоне, где напрямую общаешься с любым учителем или директором школы и постоянно получаешь обратную информацию, делится впечатлениями Оксана Качмар.

Ее ребенок учится во 2 классе средней австрийской школы – это как украинский 6 класс.

«Математика, физика, немецкий, английский, биология, география, история, информатика, физкультура, музыка, изобразительное искусство, трудовое обучение, социализация, религия. Кроме того, очень интересна социальная государственная программа закупки родителями гаджетов для учащихся. На уроках много презентаций и самостоятельных происходит именно с помощью этих устройств», — рассказала Оксана Качмар.

В Германии образование пока не вызывает у меня положительных эмоций, поделилась впечатлениями харьковчанка Елена Гармаш.

«Но нравится, что предметы преподают парами. Вместо 6 уроков по разным дисциплинам ребенок имеет 3 пары, то есть три предмета в день. Меньше домашки, меньше каши, меньше учебников», – говорит Гармаш.

«Италия, 1 класс средней школы – как наш 6 класс украинской школы: математика (арифметика+геометрия), итальянский (язык+литература), английский язык, второй иностранный язык (немецкий, французский или испанский), наука (биология+химия), история (всемирная), география, искусство, музыка, технология, физическая культура, дромадянское воспитание, религия», – перечисляет Татьяна Черкашная.

В Великобритании дети выбирают обучающие курсы и изучают кулинарию

В Британии в 12 классе, А-Level, можно было выбрать 3 направления специализации, рассказала Дарья Мальчикова.

«Каждый из них состоит из 2-3 более специализированных курсов. Дочь избрала направления – математику (преподается 3 курса: высшая математика, статистика, математическая механика), физику (2 курса – волновая физика и механическая физика), экономика (2 курса макроэкономики и микроэкономики). Это 7 оцениваемых курсов. Также есть выборочные курсы, которые не оцениваются, но обязательны для посещения – философия, религия и этика, благосостояние и личностное развитие, спортивные активности по выбору (йога, командные виды спорта и т.п.)», — говорит Мальчикова.

А еще дети в английских школах изучают кулинарию.

«Англия. 9 класс: английский, науки, математика, ИТ, физкультура, кулинария, религиоведение, грамотность, искусство, история, география», — объявила расписание Владлена Руссова.

«Шотландия, наш 10-й класс, там 5-й класс – Модерн Стадиз (это как политическое устройство мира), английский язык и литература, психология, география, английский как иностранный. Всего 5 предметов выбирают дети сами», — сообщил Андрей Черных.

В школах США ежедневно одинаковое расписание

Очень существенно от европейских школ отличаются американские. Особенность – предметов мало и одни и те же есть каждый день.

«7 класс: Science (предметы естественного цикла – биология, физика, химия, география и т.п. – прим. ред.) – больше естествознания и химии, то есть учили химические элементы, камни и экосистемы. Математика, английский, история, физкультура, предмет по выбору. Advisory (это больше не предмет, а время для индивидуального чтения для детей, обсуждения разные)», — рассказала Наталья Гошилик.

«7 уроков каждый день в 11 классе. Расписание ежедневно одинаковое: история, английский язык, математика – это обязательные предметы, а дальше по выбору ученика, в нашем примере (анатомия, химия, графический дизайн, музыка можно выбрать инструмент)» — уточнила Антонина Зелинская.

В соседней Канаде также приветствуют самостоятельный выбор дисциплин.

«У ребенка в 9 классе английский, французский, математика, физкультура. А на следующий год (10-класс) выбрали английский язык, математику, науки и фотографирование», — сообщила Жанна Билевская.