Убийца с арбалетом расправился с женой и дочерями ведущего ВВС – СМИ
Подтверждено, что три женщины, убитые в доме в Хартфордшире, были женой и двумя дочерьми комментатора гонок BBC Джона Ханта, сообщает ВВС.
58-летний спортивный ведущий ВВС Джон Хант накануне вернулся домой примерно в семь часов вечера. В своём доме в небольшом городке Буши к северу от Лондона он обнаружил жену Кэрол (61 год) и дочерей Луизу (25 лет) и Ханну (28 лет) — все трое были тяжело ранены, сообщает BILD.
Соседка рассказала изданию Mirror, что вчера вечером слышала крики из дома Хантов. На место преступления приехали полицейские и врачи скорой помощи, однако ни одну из трёх женщин не удалось спасти — все они скончались на месте. Где в момент преступления находилась третья дочь Ханта, неизвестно.
По информации полиции, нападавший сначала связал жертв, а затем убил их прицельными выстрелами из арбалета. Предположительно, убийца — 26-летний Кайл Клиффорд, бывший бойфренд одной из дочерей.
Daily Mail пишет, что Клиффорд до сих пор скрывается с оружием в Лондоне. Кроме арбалета, у него может быть и другое оружие. Всех соседей Ханта предупредили, чтобы они оставались в своих домах.
Офицеры обыскали дом Клиффорда: они смогли обнаружить его автомобиль, однако самого подозреваемого не нашли.
«Кайл, если вы видите или слышите это, пожалуйста, свяжитесь с полицией», — сказал на пресс-конференции представитель полиции.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 23:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подтверждено, что три женщины, убитые в доме в Хартфордшире, были женой и двумя дочерьми комментатора гонок BBC Джона Ханта, сообщает ВВС. ".