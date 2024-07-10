Убийца с арбалетом расправился с женой и дочерями ведущего ВВС – СМИ

Подтверждено, что три женщины, убитые в доме в Хартфордшире, были женой и двумя дочерьми комментатора гонок BBC Джона Ханта, сообщает ВВС.

58-летний спортивный ведущий ВВС Джон Хант накануне вернулся домой примерно в семь часов вечера. В своём доме в небольшом городке Буши к северу от Лондона он обнаружил жену Кэрол (61 год) и дочерей Луизу (25 лет) и Ханну (28 лет) — все трое были тяжело ранены, сообщает BILD.

Соседка рассказала изданию Mirror, что вчера вечером слышала крики из дома Хантов. На место преступления приехали полицейские и врачи скорой помощи, однако ни одну из трёх женщин не удалось спасти — все они скончались на месте. Где в момент преступления находилась третья дочь Ханта, неизвестно.

По информации полиции, нападавший сначала связал жертв, а затем убил их прицельными выстрелами из арбалета. Предположительно, убийца — 26-летний Кайл Клиффорд, бывший бойфренд одной из дочерей.

Daily Mail пишет, что Клиффорд до сих пор скрывается с оружием в Лондоне. Кроме арбалета, у него может быть и другое оружие. Всех соседей Ханта предупредили, чтобы они оставались в своих домах.

Офицеры обыскали дом Клиффорда: они смогли обнаружить его автомобиль, однако самого подозреваемого не нашли.

«Кайл, если вы видите или слышите это, пожалуйста, свяжитесь с полицией», — сказал на пресс-конференции представитель полиции.