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Вбивця з арбалетом розправився з дружиною та доньками ведучого ВВС – ЗМІ

Події 23:16   10.07.2024
Оксана Якушко
Вбивця з арбалетом розправився з дружиною та доньками ведучого ВВС – ЗМІ

Підтверджено, що троє жінок, убитих у будинку в Хартфордширі, були дружиною та двома доньками коментатора перегонів ВВС Джона Ханта, повідомляє ВВС. 

58-річний спортивний ведучий ВПС Джон Хант напередодні повернувся додому приблизно о сьомій годині вечора. У своєму будинку в невеликому містечку Буші на північ від Лондона він знайшов дружину Керол (61 рік) та дочок Луїзу (25 років) та Ханну (28 років) — усі троє були тяжко поранені, повідомляє BILD.

Сусідка розповіла Mirror, що вчора ввечері чула крики з будинку Хантів. На місце злочину приїхали поліціянти та лікарі швидкої допомоги, проте жодній із трьох жінок не вдалося врятувати — всі вони померли на місці. Де у момент злочину перебувала третя донька Ханта, невідомо.

За інформацією поліції, нападник спершу зв’язав жертв, а потім убив їх прицільними пострілами з арбалета. Імовірно, вбивця – 26-річний Кайл Кліффорд, колишній бойфренд однієї з дочок.

Daily Mail пише, що Кліффорд досі ховається зі зброєю у Лондоні. Крім арбалета, він може мати й іншу зброю. Усіх сусідів Ханта попередили, щоб вони залишалися у своїх будинках.

Офіцери обшукали будинок Кліффорда: вони змогли виявити його автомобіль, проте самого підозрюваного не знайшли.

“Кайл, якщо ви бачите або чуєте це, будь ласка, зв’яжіться з поліцією”, – сказав на пресконференція представник поліції.

Детективи розшукують 26-річного Кайла Кліффорда - вбивцю з арбалетом

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 23:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підтверджено, що троє жінок, убитих у будинку в Хартфордширі, були дружиною та двома доньками коментатора перегонів ВВС Джона Ханта, повідомляє ВВС. ".