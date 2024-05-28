Кохав зі школи, але вбив і сховався у шафі матері – харків’янину дали 14 років

Суд визнав винним 32-річного чоловіка у навмисному вбивстві дівчини, в яку той був закоханий зі шкільних років, і дав йому 14 років ув’язнення, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Трагічні події відбулись 28 жовтня 2018 року у Харкові. Обвинувачений та потерпіла були знайомі з дитинства. У шкільні роки чоловік всіляко проявляв до дівчини знаки уваги. Проте вона не хотіла розвитку романтичних стосунків, та вони залишилась друзями. У подальшому потерпіла одружилась з іншим чоловіком та народила двох дітей.

Вона продовжувала підтримувати дружні стосунки з колишнім однокласником. Проте він це сприймав як «надію» на побудову родини.

Того трагічного дня вони зустрілись біля одного з супермаркетів у Харкові та вирішили обговорити їх спілкування. Чоловік запропонував піти до нього. У квартирі жінка вкотре висловлювала свою думку, що вони можуть бути тільки друзями. Чоловік розлютився, вдарив потерпілу по обличчю. Жінка вийшла з квартири, чоловік наздогнав її, схопив та закрив їй рукою ніс та рот. Вона втратила свідомість, а зловмисник затягнув її до своєї квартири. На жаль, жінка вже була мертва. Він просидів з її тілом добу у квартирі.

Потім він вийшов з житла та вимкнув у всьому підʼїзді світло. Повернувшись, чоловік роздягнув потерпілу, витягнув тіло жертви на вулицю і поклав його поруч з лавкою, що знаходилась біля під’їзду. Речі жінки він викинув у вуличний смітник.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання у квартирі його матері: він переховувався у шафі. До винесення вироку вбивця перебував під вартою.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав, зазначивши, що вбивати жінку він не хотів. Рішення виніс Фрунзенський районний суд Харкова.