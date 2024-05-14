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Російський солдат застрелив впритул цивільного у селі на Харківщині

Події 20:18   14.05.2024
Оксана Якушко
Російський солдат застрелив впритул цивільного у селі на Харківщині

У селі Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець застрелив місцевого 46-річного жителя, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Також 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Його місцеперебування наразі невідомо. Зараз правоохоронці розглядають декілька версій: полон цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство.

У населеному пункті тривають бої.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 20:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець застрелив місцевого 46-річного жителя, повідомила Харківська обласна прокуратура.".