Російський солдат застрелив впритул цивільного у селі на Харківщині
У селі Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець застрелив місцевого 46-річного жителя, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Також 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Його місцеперебування наразі невідомо. Зараз правоохоронці розглядають декілька версій: полон цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство.
У населеному пункті тривають бої.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 20:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець застрелив місцевого 46-річного жителя, повідомила Харківська обласна прокуратура.".