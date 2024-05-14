Російський солдат застрелив впритул цивільного у селі на Харківщині

У селі Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець застрелив місцевого 46-річного жителя, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Також 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Його місцеперебування наразі невідомо. Зараз правоохоронці розглядають декілька версій: полон цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство.

У населеному пункті тривають бої.