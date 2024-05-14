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Зникли волонтери, хлопця кинули у підвал – поліція про злочини РФ у Вовчанську

Суспільство 15:27   14.05.2024
Вікторія Яковенко
Зникли волонтери, хлопця кинули у підвал – поліція про злочини РФ у Вовчанську Фото: Сергій Болвінов

Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив про злочини окупантів у місті Вовчанськ на Харківщині.

«Цими днями, поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоб евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали – зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий – не вижив», – написав Болвінов.

Свідок у цій справі – також став жертвою росіян, зазначив Болвінов. 19-річний хлопець приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивезти рідних. Однак поки сім’я збирала речі, до будинку увірвалися озброєні окупанти.

«Хлопця роздягли та кинули до підвалу. Він намагався тікати – тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом вцілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі, після того, як військові пішли з будинку», – додали в поліції.

Наразі хлопець і його бабуся – в безпеці, їх евакуювали.

Ще одна жахлива історія – пенсіонер під час обстрілів та ворожих атак зачинився вдома, до нього постукали російські військові, та не чекаючи, поки відкриє – почали розстрілювати двері, відстрелили чоловіку палець. Подробиці інциденту потерпілий розповідав волонтерам.

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Фото: Сергій Болвінов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 15:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив про злочини окупантів у місті Вовчанськ на Харківщині.".