Зникли волонтери, хлопця кинули у підвал – поліція про злочини РФ у Вовчанську
Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив про злочини окупантів у місті Вовчанськ на Харківщині.
«Цими днями, поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоб евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали – зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий – не вижив», – написав Болвінов.
Свідок у цій справі – також став жертвою росіян, зазначив Болвінов. 19-річний хлопець приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивезти рідних. Однак поки сім’я збирала речі, до будинку увірвалися озброєні окупанти.
«Хлопця роздягли та кинули до підвалу. Він намагався тікати – тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом вцілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі, після того, як військові пішли з будинку», – додали в поліції.
Наразі хлопець і його бабуся – в безпеці, їх евакуювали.
Ще одна жахлива історія – пенсіонер під час обстрілів та ворожих атак зачинився вдома, до нього постукали російські військові, та не чекаючи, поки відкриє – почали розстрілювати двері, відстрелили чоловіку палець. Подробиці інциденту потерпілий розповідав волонтерам.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Болвінов, вовчанськ, волонтери, поліція, преступления, рф, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив про злочини окупантів у місті Вовчанськ на Харківщині.".