Росіяни відстрелили пальці 74-річному чоловіку у Вовчанську (відео)
У Вовчанську щогодини посилюються обстріли та триває евакуація.
Росіяни зайшли на подвір’я до чоловіка та там поранили його. Про це потерпілий розповів волонтерам, які займаються евакуацією з Вовчанська. Вони зустріли літнього чоловіка зі скривавленою рукою – той тікав від росіян, які зайшли на одну з вулиць прикордонного міста.
“Росіяни розстріляли та пальці перебили”, – показує руку постраждалий.
З 10 травня станом на 19.00 12 травня співробітники поліції евакуювали з Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад до безпечних місць 1608 громадянських громадян, повідомили у Нацполіції.
За кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Кожен отримує повний супровід – від гуманітарного до юридичного. Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється», – звернувся до мешканців прикордонних районів Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вовчанськ, евакуація, Нацполиция, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 00:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську щогодини посилюються обстріли та триває евакуація.".