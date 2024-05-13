Росіяни відстрелили пальці 74-річному чоловіку у Вовчанську (відео)

У Вовчанську щогодини посилюються обстріли та триває евакуація.

Росіяни зайшли на подвір’я до чоловіка та там поранили його. Про це потерпілий розповів волонтерам, які займаються евакуацією з Вовчанська. Вони зустріли літнього чоловіка зі скривавленою рукою – той тікав від росіян, які зайшли на одну з вулиць прикордонного міста.

“Росіяни розстріляли та пальці перебили”, – показує руку постраждалий.

З 10 травня станом на 19.00 12 травня співробітники поліції евакуювали з Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад до безпечних місць 1608 громадянських громадян, повідомили у Нацполіції.

За кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Кожен отримує повний супровід – від гуманітарного до юридичного. Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється», – звернувся до мешканців прикордонних районів Синєгубов.