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Россияне отстрелили пальцы 74-летнему мужчине из Волчанска (видео)

Общество 00:23   13.05.2024
Оксана Якушко
Россияне отстрелили пальцы 74-летнему мужчине из Волчанска (видео) Скриншот

В Волчанске ежечасно усиливаются обстрелы и продолжается эвакуация.

Россияне вошли во двор к мужчине и там ранили его. Об этом потерпевший рассказал волонтерам, которые занимаются эвакуацией из Волчанска. Они встретили пожилого мужчину с окровавленной рукой – тот убегал от россиян, зашедших на одну из улиц пограничного города.

«Русские расстреляли и пальцы перебили», — показывает руку пострадавший.

С 10 мая по состоянию на 19.00 12 мая сотрудники полиции эвакуировали из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных громад в безопасные места 1608 гражданских граждан, сообщили в Нацполиции.

Через несколько дней эвакуировали почти 6 тысяч жителей Волчанской громады и населенных пунктов Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Каждый получает полное сопровождение – от гуманитарного до юридического. Призываем жителей и дальше не пренебрегать безопасностью, эвакуация не прекращается», — обратился к жителям приграничных районов Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 00:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске ежечасно усиливаются обстрелы и продолжается эвакуация.".