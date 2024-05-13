Россияне отстрелили пальцы 74-летнему мужчине из Волчанска (видео)
В Волчанске ежечасно усиливаются обстрелы и продолжается эвакуация.
Россияне вошли во двор к мужчине и там ранили его. Об этом потерпевший рассказал волонтерам, которые занимаются эвакуацией из Волчанска. Они встретили пожилого мужчину с окровавленной рукой – тот убегал от россиян, зашедших на одну из улиц пограничного города.
«Русские расстреляли и пальцы перебили», — показывает руку пострадавший.
С 10 мая по состоянию на 19.00 12 мая сотрудники полиции эвакуировали из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных громад в безопасные места 1608 гражданских граждан, сообщили в Нацполиции.
Через несколько дней эвакуировали почти 6 тысяч жителей Волчанской громады и населенных пунктов Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Каждый получает полное сопровождение – от гуманитарного до юридического. Призываем жителей и дальше не пренебрегать безопасностью, эвакуация не прекращается», — обратился к жителям приграничных районов Синегубов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: волчанск, Нацполиция, Олег Синегубов, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 00:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске ежечасно усиливаются обстрелы и продолжается эвакуация.".