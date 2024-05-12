Live
  • Вс 12.05.2024
  • Харьков  +14°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.43

Людей и собак эвакуировали на пожарной машине с севера Харьковщины – (видео)

Общество 14:14   12.05.2024
Оксана Якушко
Людей и собак эвакуировали на пожарной машине с севера Харьковщины – (видео) Фото: скрин

Спасатели эвакуировали из зоны непрерывных вражеских обстрелов местных жителей на пожарной машине, сообщила ГСЧС Украины.

11 мая спасатели выезжали тушить пожары и разбирать завалы, вызванные вражескими бомбардировками в Волчанске Харьковской области.

По пути следования спасатели заметили местных жителей, покинувших свои дома, убегая от обстрелов. ГСЧСники посадили их в пожарный автомобиль и эвакуировали в безопасный населенный пункт.

Так спасатели вывезли пятерых местных жителей и двух собачек.

Читайте также: РФ уничтожает Волчанск: на город и ближайшие села скинули 20 КАБов (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На Харьковщине Силы обороны отошли с нескольких позиций — «Гострі картузи»
На Харьковщине Силы обороны отошли с нескольких позиций — «Гострі картузи»
11.05.2024, 21:25
Синегубов рассказал, как россияне прорывали границу на Харьковщине, что сейчас
Синегубов рассказал, как россияне прорывали границу на Харьковщине, что сейчас
11.05.2024, 13:29
Удары РСЗО по Харькову и буферная зона на границе – ISW о целях россиян
Удары РСЗО по Харькову и буферная зона на границе – ISW о целях россиян
12.05.2024, 08:40
Взрыв раздался в Харькове. Терехов и Синегубов подтвердили атаку
Взрыв раздался в Харькове. Терехов и Синегубов подтвердили атаку
11.05.2024, 21:14
Россияне хотят захватить Волчанск на севере Харьковской области – Машовец
Россияне хотят захватить Волчанск на севере Харьковской области – Машовец
12.05.2024, 12:00
Людей и собак эвакуировали на пожарной машине с севера Харьковщины – (видео)
Людей и собак эвакуировали на пожарной машине с севера Харьковщины – (видео)
12.05.2024, 14:14

Новости по теме:

18:44
Фейки об эвакуации из Харькова россияне распространяют от якобы ГСЧС
14:25
Атака российских ракет по Одессе – 14 погибших и 46 раненых (фото)
14:44
Робот «Бобер» уничтожает мины в Харьковской области (Фото)
10:51
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям представила календарь на 2021 год (фото)

Вы читали новость: «Людей и собак эвакуировали на пожарной машине с севера Харьковщины – (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 14:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели эвакуировали из зоны непрерывных вражеских обстрелов местных жителей на пожарной машине, сообщила ГСЧС Украины.".