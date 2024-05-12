Людей и собак эвакуировали на пожарной машине с севера Харьковщины – (видео)
Фото: скрин
Спасатели эвакуировали из зоны непрерывных вражеских обстрелов местных жителей на пожарной машине, сообщила ГСЧС Украины.
11 мая спасатели выезжали тушить пожары и разбирать завалы, вызванные вражескими бомбардировками в Волчанске Харьковской области.
По пути следования спасатели заметили местных жителей, покинувших свои дома, убегая от обстрелов. ГСЧСники посадили их в пожарный автомобиль и эвакуировали в безопасный населенный пункт.
Так спасатели вывезли пятерых местных жителей и двух собачек.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС Украины, люди, пожарная машина, собаки, Харьковская область, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 14:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели эвакуировали из зоны непрерывных вражеских обстрелов местных жителей на пожарной машине, сообщила ГСЧС Украины.".