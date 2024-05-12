Людей и собак эвакуировали на пожарной машине с севера Харьковщины – (видео)

Спасатели эвакуировали из зоны непрерывных вражеских обстрелов местных жителей на пожарной машине, сообщила ГСЧС Украины.

11 мая спасатели выезжали тушить пожары и разбирать завалы, вызванные вражескими бомбардировками в Волчанске Харьковской области.

По пути следования спасатели заметили местных жителей, покинувших свои дома, убегая от обстрелов. ГСЧСники посадили их в пожарный автомобиль и эвакуировали в безопасный населенный пункт.

Так спасатели вывезли пятерых местных жителей и двух собачек.