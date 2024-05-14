Live
  • Вт 14.05.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 39.62
  • EUR 42.75

Пропали волонтеры, парня бросили в подвал: что творит РФ в Волчанске — полиция

Общество 15:27   14.05.2024
Виктория Яковенко
Пропали волонтеры, парня бросили в подвал: что творит РФ в Волчанске — полиция Фото: Сергей Болвинов

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о преступлениях оккупантов в городе Волчанск на Харьковщине.

«На днях, пока шли бои за город, двое волонтеров на собственной машине поехали в Волчанск, чтобы эвакуировать оттуда местную семью. Но до адреса они так и не доехали – пропали. Мы уже расследуем это дело, но, к сожалению, по предварительной информации и данным от свидетелей, ребят расстреляли российские военные. Один из них, вероятно, ранен, второй – не выжил», – написал Болвинов.

Свидетель по этому делу – также стал жертвой россиян, отметил Болвинов. 19-летний парень приехал в Волчанск на помощь бабушке, хотел вывезти родных. Однако пока семья собирала вещи, в дом ворвались вооруженные оккупанты.

«Парня раздели и бросили в подвал. Он пытался бежать – тогда по нему открыли огонь. Чудом уцелел, россияне угрожали его убить и снова закрыли. Освободиться он смог только ночью, после того, как военные ушли из дома», — добавили в полиции.

Сейчас парень и его бабушка – в безопасности, их эвакуировали.

Еще одна ужасная история – пенсионер во время обстрелов и вражеских атак закрылся дома, к нему постучали российские военные, но не дожидаясь, пока откроет – начали расстреливать двери, отстрелили мужчине палец. Подробности инцидента потерпевший рассказывал волонтерам.

02

03

04
Фото: Сергей Болвинов

Читайте также: Волчанск под контролем ВСУ, но враг пытается зайти на окраины — Гамбарашвили

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 14 мая: по городу ударили КАБами, ситуация на фронте
Главные новости Харькова 14 мая: по городу ударили КАБами, ситуация на фронте
14.05.2024, 15:11
Ночью — опять заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая
Ночью — опять заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая
13.05.2024, 22:05
Волчанск под контролем ВСУ, но враг пытается зайти на окраины — Гамбарашвили
Волчанск под контролем ВСУ, но враг пытается зайти на окраины — Гамбарашвили
14.05.2024, 14:54
«Никто не выйдет» — истерика командира РФ на Харьковщине (перехват ГУР)
«Никто не выйдет» — истерика командира РФ на Харьковщине (перехват ГУР)
14.05.2024, 10:42
«Ждем» — Терехов о Patriot для Харькова, о которых говорил Зеленский
«Ждем» — Терехов о Patriot для Харькова, о которых говорил Зеленский
14.05.2024, 13:53
7,5 тысяч людей уже вывезли с приграничья Харьковщины: какую помощь оказывают
7,5 тысяч людей уже вывезли с приграничья Харьковщины: какую помощь оказывают
14.05.2024, 15:36

Новости по теме:

09:13
Удар ФАБ-1500 по Харьковщине: уничтожили целую улицу — полиция (фото)
13:00
Спала у окна: в каком состоянии раненая девочка из-за атаки БпЛА по Харькову
09:33
Били по гражданским из артиллерии калибра 152 мм: на Харьковщине погиб мужчина
14:37
4 мая погибшему должно было исполниться 26 лет — полиция об ударах по Харькову
13:14
По Дергачам ударили два КАБ: одно попадание в подстанцию, второе – в дом

Вы читали новость: «Пропали волонтеры, парня бросили в подвал: что творит РФ в Волчанске — полиция»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 15:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о преступлениях оккупантов в городе Волчанск на Харьковщине.".