Пропали волонтеры, парня бросили в подвал: что творит РФ в Волчанске — полиция
Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о преступлениях оккупантов в городе Волчанск на Харьковщине.
«На днях, пока шли бои за город, двое волонтеров на собственной машине поехали в Волчанск, чтобы эвакуировать оттуда местную семью. Но до адреса они так и не доехали – пропали. Мы уже расследуем это дело, но, к сожалению, по предварительной информации и данным от свидетелей, ребят расстреляли российские военные. Один из них, вероятно, ранен, второй – не выжил», – написал Болвинов.
Свидетель по этому делу – также стал жертвой россиян, отметил Болвинов. 19-летний парень приехал в Волчанск на помощь бабушке, хотел вывезти родных. Однако пока семья собирала вещи, в дом ворвались вооруженные оккупанты.
«Парня раздели и бросили в подвал. Он пытался бежать – тогда по нему открыли огонь. Чудом уцелел, россияне угрожали его убить и снова закрыли. Освободиться он смог только ночью, после того, как военные ушли из дома», — добавили в полиции.
Сейчас парень и его бабушка – в безопасности, их эвакуировали.
Еще одна ужасная история – пенсионер во время обстрелов и вражеских атак закрылся дома, к нему постучали российские военные, но не дожидаясь, пока откроет – начали расстреливать двери, отстрелили мужчине палец. Подробности инцидента потерпевший рассказывал волонтерам.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Болвинов, волонтеры, волчанск, полиция, преступления, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 15:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о преступлениях оккупантов в городе Волчанск на Харьковщине.".