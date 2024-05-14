Волчанск под контролем ВСУ, но враг пытается зайти на окраины — Гамбарашвили
Волчанск на Харьковщине по состоянию на 14:30 14 мая полностью находился под контролем ВСУ, однако небольшие вражеские группы не оставляют попыток зайти на окраины города, поэтому там идет стрелковый бой, сообщил в эфире нацмарафона начальник ГВА Тамаз Гамбарашвили.
«Ситуация на сегодня такая же тяжелая, критическая, как и вчера, и позавчера. Потому что враг постоянно обстреливает город. Город почти разрушен… Бои идут постоянные… Находиться в городе крайне опасно, потому что можно пострадать от взрывов или обстрелов. Поэтому сейчас максимально передвижение по городу запрещено», — рассказал Гамбарашвили.
Он также отметил, что эвакуация местных жителей проводится уже пятые сутки.
«Максимально людей выехало самостоятельно на собственных авто. Сейчас мы занимаемся населением, которое не имеет возможности само выехать. С помощью Нацполиции, Координационного гуманитарного центра, вместе с военной администрацией мы проводим мероприятия по эвакуации всех жителей… Работают ребята на бронированных машинах из Национальной полиции, которые вывозят людей», — сообщил руководитель ГВА.
Он уточнил, что всех жителей вывозят в Харьков, где их регистрируют и расселяют по общежитиям.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 14:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волчанск на Харьковщине по состоянию на 14:30 14 мая полностью находился под контролем ВСУ".