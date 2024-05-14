Live
  • Вт 14.05.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 39.62
  • EUR 42.75

Волчанск под контролем ВСУ, но враг пытается зайти на окраины — Гамбарашвили

Происшествия 14:54   14.05.2024
Елена Нагорная
Волчанск под контролем ВСУ, но враг пытается зайти на окраины — Гамбарашвили

Волчанск на Харьковщине по состоянию на 14:30 14 мая полностью находился под контролем ВСУ, однако небольшие вражеские группы не оставляют попыток зайти на окраины города, поэтому там идет стрелковый бой, сообщил в эфире нацмарафона начальник ГВА Тамаз Гамбарашвили.

«Ситуация на сегодня такая же тяжелая, критическая, как и вчера, и позавчера. Потому что враг постоянно обстреливает город. Город почти разрушен… Бои идут постоянные… Находиться в городе крайне опасно, потому что можно пострадать от взрывов или обстрелов. Поэтому сейчас максимально передвижение по городу запрещено», — рассказал Гамбарашвили.

Он также отметил, что эвакуация местных жителей проводится уже пятые сутки.

«Максимально людей выехало самостоятельно на собственных авто. Сейчас мы занимаемся населением, которое не имеет возможности само выехать. С помощью Нацполиции, Координационного гуманитарного центра, вместе с военной администрацией мы проводим мероприятия по эвакуации всех жителей… Работают ребята на бронированных машинах из Национальной полиции, которые вывозят людей», — сообщил руководитель ГВА.

Он уточнил, что всех жителей вывозят в Харьков, где их регистрируют и расселяют по общежитиям.

Читайте также: Обстрел Волчанской громады, где погибли люди: опубликованы последствия (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 14 мая: по городу ударили КАБами, ситуация на фронте
Главные новости Харькова 14 мая: по городу ударили КАБами, ситуация на фронте
14.05.2024, 15:11
Ночью — опять заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая
Ночью — опять заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая
13.05.2024, 22:05
Волчанск под контролем ВСУ, но враг пытается зайти на окраины — Гамбарашвили
Волчанск под контролем ВСУ, но враг пытается зайти на окраины — Гамбарашвили
14.05.2024, 14:54
«Никто не выйдет» — истерика командира РФ на Харьковщине (перехват ГУР)
«Никто не выйдет» — истерика командира РФ на Харьковщине (перехват ГУР)
14.05.2024, 10:42
«Ждем» — Терехов о Patriot для Харькова, о которых говорил Зеленский
«Ждем» — Терехов о Patriot для Харькова, о которых говорил Зеленский
14.05.2024, 13:53
7,5 тысяч людей уже вывезли с приграничья Харьковщины: какую помощь оказывают
7,5 тысяч людей уже вывезли с приграничья Харьковщины: какую помощь оказывают
14.05.2024, 15:36

Новости по теме:

13:45
Враг пытался продвинуться к Липцам и Нескучному под Харьковом, безуспешно — ГШ
11:06
10 КАБов, смена позиций в районе Лукьянцов: утренняя сводка ГШ по Харьковщине
00:09
ВСУ прочесывают застройку в Волчанске: сводка Генштаба по Харьковщине на 23:00
12:18
«Отбиты около 15 вражеских атак» – Синегубов о ситуации на Харьковщине
20:57
Жорин и Доник охарактеризовали события на Харьковщине и обозначили перспективы

Вы читали новость: «Волчанск под контролем ВСУ, но враг пытается зайти на окраины — Гамбарашвили»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 14:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волчанск на Харьковщине по состоянию на 14:30 14 мая полностью находился под контролем ВСУ".