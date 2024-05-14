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Обстрел Волчанской громады, где погибли люди: опубликованы последствия (фото)

Происшествия 14:42   14.05.2024
Виктория Яковенко
Обстрел Волчанской громады, где погибли люди: опубликованы последствия (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре показали последствия обстрела Чугуевского и Изюмского районов.

«14 мая вражеский дрон влетел в жилой дом в городе Волчанск: произошел пожар, погибла 80-летняя женщина. Также сегодня в селе Гатище в результате обстрела со стороны оккупантов погиб мужчина 83 лет», — рассказали правоохранители.

Кроме этого, 14 мая около 11:30 оккупанты обстреляли поселок Боровая. Повреждены не менее 10 частных домов. Предварительно враг ударил по населенному пункту РСЗО «Торнадо-С».

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 14:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре показали последствия обстрела Чугуевского и Изюмского районов.".