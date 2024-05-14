Обстрел Волчанской громады, где погибли люди: опубликованы последствия (фото)

В Харьковской областной прокуратуре показали последствия обстрела Чугуевского и Изюмского районов.

«14 мая вражеский дрон влетел в жилой дом в городе Волчанск: произошел пожар, погибла 80-летняя женщина. Также сегодня в селе Гатище в результате обстрела со стороны оккупантов погиб мужчина 83 лет», — рассказали правоохранители.

Кроме этого, 14 мая около 11:30 оккупанты обстреляли поселок Боровая. Повреждены не менее 10 частных домов. Предварительно враг ударил по населенному пункту РСЗО «Торнадо-С».