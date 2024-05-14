Обстрел Волчанской громады, где погибли люди: опубликованы последствия (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
В Харьковской областной прокуратуре показали последствия обстрела Чугуевского и Изюмского районов.
«14 мая вражеский дрон влетел в жилой дом в городе Волчанск: произошел пожар, погибла 80-летняя женщина. Также сегодня в селе Гатище в результате обстрела со стороны оккупантов погиб мужчина 83 лет», — рассказали правоохранители.
Кроме этого, 14 мая около 11:30 оккупанты обстреляли поселок Боровая. Повреждены не менее 10 частных домов. Предварительно враг ударил по населенному пункту РСЗО «Торнадо-С».
Читайте также: Два пенсионера погибли в Волчанской громаде из-за ударов РФ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, дрон, обстрел, погибли, последствия, прокуратура, Харьковская;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Обстрел Волчанской громады, где погибли люди: опубликованы последствия (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре показали последствия обстрела Чугуевского и Изюмского районов.".