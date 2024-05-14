Обстріл Вовчанської громади, де загинули люди: опубліковано наслідки (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки обстрілів Чугуївського та Ізюмського районів.
«14 травня ворожий дрон влетів у житловий будинок у місті Вовчанськ: сталась пожежа, загинула 80-річна жінка. Також сьогодні у селі Гатище внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув чоловік 83 років», – розповіли правоохоронці.
Крім цього, 14 травня близько 11:30 окупанти обстріляли селище Борова. Пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків. Попередньо, ворог вдарив по населеному пункту РСЗВ «Торнадо-С».
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 14:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки обстрілів Чугуївського та Ізюмського районів.".