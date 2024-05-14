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Два пенсіонери загинули у Вовчанській громаді через удари РФ

Суспільство 13:29   14.05.2024
Вікторія Яковенко
Два пенсіонери загинули у Вовчанській громаді через удари РФ

У результаті бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді на Харківщині загинули двоє місцевих жителів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема у місті Вовчанськ об 11:55 загинула 80-річна жінка. Відбулося загоряння приватного будинку. У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що в будинок жінки залетів ворожий дрон. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.

У селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний.  Синєгубов зазначив, що окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння.

Читайте також: Успіх досить умовний – Синєгубов про просування ворога на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 13:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У результаті бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді на Харківщині загинули двоє місцевих жителів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".