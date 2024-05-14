Успіх досить умовний – Синєгубов про просування ворога на Харківщині

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону проінформував про поточну ситуацію на фронті в Харківській області.

«Ворог намагається просуватися на Липецькому напрямку, мав частковий успіх, про що повідомляв Генштаб. Однак частковий успіх досить умовний. Так само атакує по Вовчанському напрямку. Наразі на північних околицях нашого міста точаться стрілецькі бої. Наші воїни намагаються стабілізувати лінію фронту по всіх напрямках, де ворог намагається просунутись. Активно ворога знищують, наразі намагаються зачистити і саме місто Вовчанськ», – сказав голова ХОВА.

Він також зазначив, що з небезпечних населених пунктів продовжується евакуація. Наразі з Липецького та Вовчанського напрямків вивезли понад 7 тисяч людей.