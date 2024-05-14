Успех достаточно условный – Синегубов о продвижении врага на Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.

«Враг пытается продвигаться на Липецком направлении, имел частичный успех, о чем сообщал Генштаб. Однако частичный успех достаточно условен. Также атакует по Волчанскому направлению. Сейчас на северных окрестностях нашего города ведутся стрелковые бои. Наши воины пытаются стабилизировать линию фронта по всех направлениях, где враг пытается продвинуться. Активно врага уничтожают, пытаются зачистить и сам город Волчанск», — сказал глава ХОВА.

Он также отметил, что из опасных населённых пунктов продолжается эвакуация. Из Липецкого и Волчанского направлений вывезли более 7 тысяч человек.