10 КАБов, смена позиций в районе Лукьянцов: утренняя сводка ГШ по Харьковщине

На Харьковском направлении подразделения украинских войск отбивают одну атаку противника на направлении Шебекино (РФ) – Волчанск, ситуация контролируемая, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:00.

В результате интенсивного огневого влияния россиян, а именно авиаударов с применением 10 КАБов, по подразделениям ВСУ, для сохранения жизни украинских военных была проведена смена позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Продолжаются боевые действия.

Также продолжаются мероприятия по прочесу городской застройки в Волчанске. Ситуацию в Генштабе называют контролируемой. Потери РФ на этом направлении за текущие сутки – четыре человека и пять единиц вооружения и техники.

На Купянском направлении продолжаются три атаки российских оккупантов на направлениях Ольшана – Петропавловка, Крахмальное – Берестовое, Коломыйчиха – Стельмаховка, противник успеха не имеет. Подразделения украинских войск уничтожили танк и БМП противника.