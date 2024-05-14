10 КАБов, смена позиций в районе Лукьянцов: утренняя сводка ГШ по Харьковщине
На Харьковском направлении подразделения украинских войск отбивают одну атаку противника на направлении Шебекино (РФ) – Волчанск, ситуация контролируемая, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:00.
В результате интенсивного огневого влияния россиян, а именно авиаударов с применением 10 КАБов, по подразделениям ВСУ, для сохранения жизни украинских военных была проведена смена позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Продолжаются боевые действия.
Также продолжаются мероприятия по прочесу городской застройки в Волчанске. Ситуацию в Генштабе называют контролируемой. Потери РФ на этом направлении за текущие сутки – четыре человека и пять единиц вооружения и техники.
На Купянском направлении продолжаются три атаки российских оккупантов на направлениях Ольшана – Петропавловка, Крахмальное – Берестовое, Коломыйчиха – Стельмаховка, противник успеха не имеет. Подразделения украинских войск уничтожили танк и БМП противника.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, волчанск, ВСУ, генштаб, КАБ, лукьянцы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 11:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении подразделения украинских войск отбивают одну атаку противника на направлении Шебекино (РФ) – Волчанск, ситуация контролируемая, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:00.".