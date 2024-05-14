Операция россиян на Харьковском направлении «начала тормозиться» — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о событиях на фронте на Харьковском направлении — к северу от города и в районе Волчанска.

«Очевидно, операция россиян на Харьковском операционном направлении начала тормозиться — темпы падают, потери, наоборот, растут (продвижение противника за 13.05, в отличие от предыдущих суток, явно ощутимо меньше). Ну, оно и не удивительно — если ВСУ начали активно «реагировать» (в том числе, собственными дополнительными силами и средствами, чего, мне кажется, противник и добивался на самом деле), то ему, рано или поздно, приходится останавливаться, пусть временно. Даже для того, чтобы просто подтянуть «свежие» силы и средства… для «продолжения банкета», — прокомментировал происходящее Машовец.

Он также отметил: «думал, что российское командование будет умнее». Идея «сжечь» значительную часть резервов ГВ «Север» в приграничье даже с целью захватить Волчанск — весьма сомнительная.

«Хотя, нельзя не признать, с «технической» (тактической) точки зрения, реализация (исполнение) этого замысла противника стала достаточно действенной (в настоящее время, очевидно, далеко не до конца). Но это скорее относится к результативной части решений (или скорее, промедлению с их принятием) бывшего руководства нашего ОТГВ «Харьков», — отметил военный обозреватель.

Он предполагает, что в ближайшее время россияне могут резко активизировать действия на Купянском направлении, так как наступление на Волчанск способно создать сложности Силам обороны под Купянском. Однако не факт, что «создать сложности» для ВСУ россиянам в итоге удастся.

«По-моему, на данный момент, командование ГВ «Север», и в частности его тактической группы «Белгород» пока просто не имеют в достаточном объеме сил и средств, для осуществления такого рода «прорыва»… Что-то не наблюдается процесс оперативного развертывания в их тылах соответствующих сил и средств, способных, на такого рода «подвиги». Надо четко понимать: вытеснение ВСУ из нескольких пограничных сел в 10 км полосе — это одно, а прорыв на 50-52 км в глубину оперативного построения войск противника, который готов и вполне ожидает такого рода твоих действий — совсем другое», — пояснил Машовец.

На данный момент, по информации Машовца к северу от Харькова россияне пытаются прорваться к Липцам — атакуют по двум направлениям: Стрелечья — Глубокое и вдоль реки Липец, со стороны села Лукьянцы.

«На момент написания обзора у меня не было информации о том, что противник занял полностью с. Глубокое (хотя, по всей вероятности, это возможно). По дирекции Лукьянцы — Липцы, очевидно, передовые подразделения противника ведут бои в районе самого с. Лукьянцы (скорее всего, занятого противником) и вряд ли имеют значительное продвижение в сторону с. Липцы», — отметил обозреватель.

На Волчанском направлении передовые подразделения армии РФ действуют как в сторону Волчанска — со стороны с. Плетеневка, так и пытаются обойти его с запада, действуя вдоль реки Северский Донец по направлениям Огурцово — Бугроватка и Гатище — Синельниково. По мнению Машовца, явная цель противника — перерезать дорогу Старица — Волчанск в районе с. Прилипка.

«Что касается самого Волчанска, то информация, касающаяся событий непосредственно в городе, носит достаточно противоречивый характер. Есть сообщения, что противник сумел войти в город (в районе мясокомбината), есть информация противоположная — что его отбросили в лес, по направлению на с. Гатище. Думаю, в течение 14 мая ситуация станет более или менее понятной и перспективы дальнейшей обороны г. Волчанск определятся более ясно», — прокомментировал Машовец.

Он считает, что в ближайшее время командование российской ГВ «Белгород» попробует нарастить усилия на Волчанском направлении.

«Судить о реальных планах и замыслах командования противника только по первым четырем дням активизации его войск, в целом, по всему Харьковскому операционному направлению, в каком-то оперативном или даже стратегическом смысле — явно не стоит… Причем, по нескольким причинам: события разворачиваются в пограничной 10-км полосе; противник, очевидно, задействовал такой объем своих сил и средств, который, на данный момент, просто «не тянет» даже на оперативный уровень; в настоящее время, за неимением определенной информации, невозможно дать достаточно полную оценку уровню и степени согласованности, и «увязки» этих действий противника с его же «телодвижениями» на других операционных направлениях», — подытожил военный обозреватель.