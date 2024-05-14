10 КАБів, зміна позицій в районі Лук’янців: ранкове зведення ГШ по Харківщині
На Харківському напрямку підрозділи українських військ відбивають одну атаку противника на напрямку Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, ситуація контрольована, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:00.
Внаслідок інтенсивного вогневого впливу росіян, а саме авіаударів із застосуванням 10 КАБів, по підрозділах ЗСУ, для збереження життя українських військових було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії.
Також продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуацію у Генштабі називають контрольованою. Втрати РФ на цьому напрямку за поточну добу – чотири особи та п’ять одиниць озброєння і техніки.
На Куп’янському напрямку тривають три атаки російських окупантів на напрямках Вільшана – Петропавлівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, противник успіху не має. Підрозділи українських військ знищили танк та БМП ворога.
Читайте також: Операція росіян на Харківському напрямку почала гальмуватися – Машовець
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, вовчанськ, генштаб, ЗСУ, КАБ, лукьянцы, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «10 КАБів, зміна позицій в районі Лук’янців: ранкове зведення ГШ по Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 11:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку підрозділи українських військ відбивають одну атаку противника на напрямку Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, ситуація контрольована, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:00.".