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10 КАБів, зміна позицій в районі Лук’янців: ранкове зведення ГШ по Харківщині

Суспільство 11:06   14.05.2024
Вікторія Яковенко
10 КАБів, зміна позицій в районі Лук’янців: ранкове зведення ГШ по Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку підрозділи українських військ відбивають одну атаку противника на напрямку Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, ситуація контрольована, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:00.

Внаслідок інтенсивного вогневого впливу росіян, а саме авіаударів із застосуванням 10 КАБів, по підрозділах ЗСУ, для збереження життя українських військових було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії.

Також продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуацію у Генштабі називають контрольованою. Втрати РФ на цьому напрямку за поточну добу – чотири особи та п’ять одиниць озброєння і техніки.

На Куп’янському напрямку тривають три атаки російських окупантів на напрямках Вільшана – Петропавлівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, противник успіху не має. Підрозділи українських військ знищили танк та БМП ворога.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 11:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку підрозділи українських військ відбивають одну атаку противника на напрямку Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, ситуація контрольована, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:00.".