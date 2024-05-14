Два пенсионера погибли в Волчанской громаде из-за ударов РФ
Фото: ХОВА
В результате боевых действий 14 мая в Волчанской громаде на Харьковщине погибли два местных жителя, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В частности, в городе Волчанск в 11:55 погибла 80-летняя женщина. Произошло возгорание частного дома. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что в дом женщины залетел вражеский дрон. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.
В селе Гатище в результате осколочного ранения погиб 83-летний мужчина. Синегубов отметил, что оккупанты продолжают применять против гражданских все виды вооружения.
Читайте также: Успех достаточно условный – Синегубов о продвижении врага на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Волчанская, громада, пенсионеры, погибли, полиция, синегубов, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Два пенсионера погибли в Волчанской громаде из-за ударов РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 13:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате боевых действий 14 мая в Волчанской громаде на Харьковщине погибли два местных жителя, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".