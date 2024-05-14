Два пенсионера погибли в Волчанской громаде из-за ударов РФ

В результате боевых действий 14 мая в Волчанской громаде на Харьковщине погибли два местных жителя, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В частности, в городе Волчанск в 11:55 погибла 80-летняя женщина. Произошло возгорание частного дома. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что в дом женщины залетел вражеский дрон. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

В селе Гатище в результате осколочного ранения погиб 83-летний мужчина. Синегубов отметил, что оккупанты продолжают применять против гражданских все виды вооружения.