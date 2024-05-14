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Два пенсионера погибли в Волчанской громаде из-за ударов РФ

Общество 13:29   14.05.2024
Виктория Яковенко
Два пенсионера погибли в Волчанской громаде из-за ударов РФ Фото: ХОВА

В результате боевых действий 14 мая в Волчанской громаде на Харьковщине погибли два местных жителя, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В частности, в городе Волчанск в 11:55 погибла 80-летняя женщина. Произошло возгорание частного дома. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что в дом женщины залетел вражеский дрон. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

В селе Гатище в результате осколочного ранения погиб 83-летний мужчина. Синегубов отметил, что оккупанты продолжают применять против гражданских все виды вооружения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 13:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате боевых действий 14 мая в Волчанской громаде на Харьковщине погибли два местных жителя, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".