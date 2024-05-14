Вовчанськ під контролем ЗСУ, ворог намагається зайти на околиці – Гамбарашвілі
Вовчанськ на Харківщині станом на 14:30 14 травня повністю перебував під контролем ЗСУ, проте невеликі ворожі групи не полишають спроб зайти на околиці міста, тому там триває стрілецький бій, повідомив в етері нацмарафону начальник МВА Тамаз Гамбарашвілі.
“Ситуація на сьогодні така ж важка, критична, як і вчора, і позавчора. Тому що ворог постійно обстрілює місто. Місто майже зруйноване… Бої йдуть постійні… Знаходитися в місті вкрай небезпечно, тому що можна постраждати від вибухів або обстрілів. Тому зараз максимально пересування по місту заборонене”, – розповів Гамбарашвілі.
Він також зазначив, що евакуація місцевих мешканців відбувається вже п’яту добу.
“Максимально людей виїхало самостійно на власних авто. Зараз ми займаємося населенням, яке не має змоги саме виїхати. За допомогою Нацполіції, Координаційного гуманітарного центру, разом з військовою адміністрацією ми проводимо заходи щодо евакуації всіх мешканців… Працюють хлопці на броньованих машинах з Національної поліції, які вивозять людей”, – повідомив керівник МВА.
Він уточнив, що всіх мешканців вивозять у Харків, де їх реєструють та розселяють по гуртожитках.
Читайте також: Обстріл Вовчанської громади, де загинули люди: опубліковані наслідки (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, вовчанськ, Гамбарашвили, ЗСУ, рф, ситуация, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вовчанськ під контролем ЗСУ, ворог намагається зайти на околиці – Гамбарашвілі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 14:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вовчанськ на Харківщині станом на 14:30 14 травня повністю перебував під контролем ЗСУ".