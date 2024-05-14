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Российский солдат застрелил в упор гражданского в селе на Харьковщине

Происшествия 20:18   14.05.2024
Оксана Якушко
Российский солдат застрелил в упор гражданского в селе на Харьковщине

В селе Старица Волчанской общины 14 мая 2024 года российский военнослужащий в упор застрелил местного 46-летнего жителя, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Также 14 мая во время вооруженного нападения оккупантов исчез мирный житель. Его местонахождение пока неизвестно. Сейчас  рассматривают несколько версий: плен гражданского российскими военнослужащими или его убийство.

В населенном пункте идут боевые действия.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 20:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Старица Волчанской общины 14 мая 2024 года российский военнослужащий в упор застрелил местного 46-летнего жителя, сообщила Харьковская областная прокуратура.".