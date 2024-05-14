Российский солдат застрелил в упор гражданского в селе на Харьковщине
В селе Старица Волчанской общины 14 мая 2024 года российский военнослужащий в упор застрелил местного 46-летнего жителя, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Также 14 мая во время вооруженного нападения оккупантов исчез мирный житель. Его местонахождение пока неизвестно. Сейчас рассматривают несколько версий: плен гражданского российскими военнослужащими или его убийство.
В населенном пункте идут боевые действия.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: застрелил, мужчина, россиянин, солдат, Харьковская областная прокуратура, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 20:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Старица Волчанской общины 14 мая 2024 года российский военнослужащий в упор застрелил местного 46-летнего жителя, сообщила Харьковская областная прокуратура.".