Российский солдат застрелил в упор гражданского в селе на Харьковщине

В селе Старица Волчанской общины 14 мая 2024 года российский военнослужащий в упор застрелил местного 46-летнего жителя, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Также 14 мая во время вооруженного нападения оккупантов исчез мирный житель. Его местонахождение пока неизвестно. Сейчас рассматривают несколько версий: плен гражданского российскими военнослужащими или его убийство.

В населенном пункте идут боевые действия.