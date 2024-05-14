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В районе Волчанска пограничники из минометов уничтожили группу россиян (видео)

Общество 15:58   14.05.2024
Виктория Яковенко
В районе Волчанска пограничники из минометов уничтожили группу россиян (видео)

На Волчанском направлении в Харьковской области бойцы Госпогранслужбы ликвидировали трех оккупантов.

«На днях пограничники Донецкого отряда обезвредили группу пехоты противника. Групповую цель в пограничных обнаружены аэроразведчики и навели на врага побратимов-минометчиков. Взрыв артиллерийской мины обезвредил трех захватчиков», – рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Там также отметили, что пограничные подразделения вместе с Силами обороны Украины продолжают выявлять и уничтожать вражеские силы, ворвавшиеся на север Харьковщины. Боевая работа продолжается.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 15:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении в Харьковской области бойцы Госпогранслужбы ликвидировали трех оккупантов.".