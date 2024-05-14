В районе Волчанска пограничники из минометов уничтожили группу россиян (видео)

На Волчанском направлении в Харьковской области бойцы Госпогранслужбы ликвидировали трех оккупантов.

«На днях пограничники Донецкого отряда обезвредили группу пехоты противника. Групповую цель в пограничных обнаружены аэроразведчики и навели на врага побратимов-минометчиков. Взрыв артиллерийской мины обезвредил трех захватчиков», – рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Там также отметили, что пограничные подразделения вместе с Силами обороны Украины продолжают выявлять и уничтожать вражеские силы, ворвавшиеся на север Харьковщины. Боевая работа продолжается.