В районе Волчанска пограничники из минометов уничтожили группу россиян (видео)
На Волчанском направлении в Харьковской области бойцы Госпогранслужбы ликвидировали трех оккупантов.
«На днях пограничники Донецкого отряда обезвредили группу пехоты противника. Групповую цель в пограничных обнаружены аэроразведчики и навели на врага побратимов-минометчиков. Взрыв артиллерийской мины обезвредил трех захватчиков», – рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
Там также отметили, что пограничные подразделения вместе с Силами обороны Украины продолжают выявлять и уничтожать вражеские силы, ворвавшиеся на север Харьковщины. Боевая работа продолжается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, знищили, минометы, оккупанты, окупанти, уничтожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении в Харьковской области бойцы Госпогранслужбы ликвидировали трех оккупантов.".