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У районі Вовчанська прикордонники з мінометів знищили групу росіян (відео)

Суспільство 15:58   14.05.2024
Вікторія Яковенко
У районі Вовчанська прикордонники з мінометів знищили групу росіян (відео)

На Вовчанському напрямку на Харківщині бійці Держприкордонслужби ліквідували трьох окупантів.

«Днями прикордонники Донецького загону знешкодили групу піхоти противника. Групову ціль у прикордонні виявили аеророзвідники й навели на ворога побратимів-мінометників. Вибух артилерійської міни знешкодив трьох загарбників», – розповіли у Державній прикордонній службі України.

Там також зазначили, що прикордонні підрозділи разом з Силами оборони України продовжують виявляти та знищувати ворожі сили, що вдерлись на північ Харківщини. Бойова робота триває.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 15:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вовчанському напрямку на Харківщині бійці Держприкордонслужби ліквідували трьох окупантів.".