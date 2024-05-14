У районі Вовчанська прикордонники з мінометів знищили групу росіян (відео)

На Вовчанському напрямку на Харківщині бійці Держприкордонслужби ліквідували трьох окупантів.

«Днями прикордонники Донецького загону знешкодили групу піхоти противника. Групову ціль у прикордонні виявили аеророзвідники й навели на ворога побратимів-мінометників. Вибух артилерійської міни знешкодив трьох загарбників», – розповіли у Державній прикордонній службі України.

Там також зазначили, що прикордонні підрозділи разом з Силами оборони України продовжують виявляти та знищувати ворожі сили, що вдерлись на північ Харківщини. Бойова робота триває.