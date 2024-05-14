У районі Вовчанська прикордонники з мінометів знищили групу росіян (відео)
На Вовчанському напрямку на Харківщині бійці Держприкордонслужби ліквідували трьох окупантів.
«Днями прикордонники Донецького загону знешкодили групу піхоти противника. Групову ціль у прикордонні виявили аеророзвідники й навели на ворога побратимів-мінометників. Вибух артилерійської міни знешкодив трьох загарбників», – розповіли у Державній прикордонній службі України.
Там також зазначили, що прикордонні підрозділи разом з Силами оборони України продовжують виявляти та знищувати ворожі сили, що вдерлись на північ Харківщини. Бойова робота триває.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вовчанському напрямку на Харківщині бійці Держприкордонслужби ліквідували трьох окупантів.".