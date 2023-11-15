В Лондоне нашли письма 250-летней давности, адресованные пленным морякам

Более 100 писем, адресованных французским морякам, оставались запечатанными почти 250 лет, пока историк не нашел их в британских архивах, пишет The New York Times.

Чернила почти не выцвели, а бумага лишь слегка пожелтела. В течении почти 250 лет письма, а их было более 100, хранились запечатанными в Национальном архиве Великобритании, нераскрытые и неисследованные, пока на них не наткнулся профессор истории. К своей радости, он нашел сокровищницу, содержащую интимные подробности романтической и повседневной жизни Франции середины XVIII века.

В отличие от многих других письменных документов той эпохи, большинство писем было написано женщинами — матерями, невестами и сестрами французских моряков, чей военный корабль «Галатея» был захвачен британским флотом 8 апреля 1758 года. В некоторых письмах содержались рассказы жены о тоске по своим мужьям, ушедшим на войну, в то время как другие обсуждали семейные финансы, рождение ребенка или выражали негодование морякам, которые не выходили на связь.

Рено Морье, профессор европейской истории в Кембриджском университете, обнаружил коллекцию писем в 2004 году, проводя исследования в Национальном архиве на юго-западе Лондона.

Внутри коробки доктор Морье нашел три пачки писем. Только три письма были вскрыты, скорее всего, клерком низкого уровня вскоре после того, как британский флот получил их из Франции. Клерк, возможно, посчитал их не заслуживающими дальнейшего осмотра и положил на хранение, где о них забыли.

Доктор Морье провел пять месяцев, изучая письма, сложенные в конверты и запечатанные красными сургучными марками. Текст был написан на высококачественной бумаге и часто содержал орфографические ошибки. Занятый написанием книги и другими исследовательскими проектами, доктор Морье опубликовал свои исследования спустя почти 20 лет после обнаружения посланий.

В одном письме женщина по имени Анн Ле Серф написала своему мужу, унтер-офицеру на корабле, и сказала, что ей не терпится «овладеть» им, используя слово, которое могло означать «обниматься» или «заниматься любовью». Г-жа Ле Серф подписала письмо «ваша покорная жена Нанетт», используя ласковое прозвище. Ее муж Джин Топсент, находившийся в то время в тюрьме в Англии, так и не получил письма.

В другом женщина пишет мужу, что могла бы написать ему всю ночь, но «у меня не будет места для подписи». Женщина, Мари Дюбоск, в заключение сказала, что уже полночь и ей пора отдохнуть. Муж г-жи Дюбоск, первый лейтенант «Галатеи», Луи Шамбрелан, так и не получил письма, и они никогда больше не встретятся. Г-жа Дюбоск умерла в следующем году в Гавре, Франция.

Написание писем было популярным занятием в 18 веке, особенно любовные письма тем, кто находился далеко на войне. Ребекка Эрл, профессор истории в Уорикском университете, сказала, что эта коллекция писем примечательна тем, что она дает редкое представление о личной жизни людей во Франции XVIII века.

«Действительно трудно проникнуть в эмоциональную структуру браков и личной жизни обычных людей в прошлом», — сказал доктор Эрл. «Историкам очень трудно это уловить». По ее словам, эти письма стали еще одним доказательством того, что женщины 18-го века не всегда стеснялись выражать свои интимные желания своим партнерам.

И не только их партнеры могли их прочитать. Доктор Морье рассказал, что многие из людей, отправлявших письма, не умели читать и писать, поэтому они диктовали писцу то, что хотели сказать.

В другом письме Маргарита Лемуан, мать моряка Николя Кенеля, писала своему сыну: «Я думаю о тебе больше, чем ты обо мне». Она попросила его передать привет его товарищу по плаванию Варину, поскольку «только его жена сообщает мне ваши новости». Два месяца спустя, в феврале 1758 года, невеста г-на Кенеля, Марианна, в письме убеждала его чаще писать матери.

Эти письма были написаны во время Семилетней войны, которая длилась с 1756 по 1763 год и которую часто называют первым глобальным конфликтом. Во время войны, в которой Великобритания и Пруссия противостояли Франции, Австрии и Испании, Великобритания заключила в тюрьму более 64 000 французских моряков.

Французская почтовая администрация пыталась доставить письма в несколько портов Франции, но каждый раз «Галатея» уже уходила. Когда французские власти узнали, что корабль, следовавший из Бордо в Квебек, захвачен британским флотом, они отправили письма в Лондон. Захваченный корабль был доставлен в Плимут, Англия, где моряков высадили на берег и отправили в тюрьму.

Доктор Морье признался, что его очень взволновал тот факт, что он первый человек, который прочитал эти письма, наполненные грустью и интимностью, которые так и не доставили предполагаемым получателям. В одном письме женщина пишет своему брату-матросу, что их родители умерли. Она призывает его не слишком грустить, отмечая, что только «смерть неизбежна».