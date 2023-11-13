Россияне благодарят Фарион, что она «сдала» еще проукраинские семьи в Крыму

Скандал с экснардепкой Ириной Фарион набирает обороты: сначала ФСБ задержала проукраинского студента в Крыму, личные данные которого «слила» в сеть политик. Затем ее поступок прокомментировал омбудсмен Дмитрий Лубинец и обратился в СБУ. И теперь россияне благодарят Фарион за то, что нашли в ее сообщениях еще информацию о проукраинских семьях в оккупированном Крыму.

8 ноября Фарион в своем Telegram обнародовала электронное письмо от студента из Крыма. Парень поддержал позицию языковеда по отношению к украинскому языку в армии.

В письме были все сведения о парне. Комментаторы попросили убрать их, чтобы не подвергать патриота опасности. Фарион отказалась, мол, она лучше знает, что ей делать.

Сегодня парня задержала ФСБ и заставила извиняться на камеру.

На скандал уже отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«Персональные данные в условиях войны – не абстракция, а защита жизни и свободы! Народный депутат ВРУ 7 созыва должна знать о важности защиты персональных данных. Однако этот человек публично предоставил фамилию, имя, место обучения парня, которые позволили россиянам идентифицировать этого студента. А это может иметь и уже имеющие (!) последствия. Это не только вмешательство в частную жизнь, но и угроза личной безопасности и жизни студента», — подчеркнул Лубинец.

Он напомнил, какое давление оказывают проукраинские жители Крыма со стороны оккупационных властей. Но все это не остановило Фарион.

«Она, с одной стороны, совершила уголовное преступление, с другой стороны, подыграла оккупантам. Результат очевиден! Так что я в связи с фактом разглашения конфиденциальной информации обратился в СБУ для надлежащего реагирования! Чтобы действия гражданки Украины проанализировали должным образом и дали юридическую оценку», — подчеркнул Лубинец.

А россияне поблагодарили Фарион за то, что благодаря ей узнали еще проукраинские семьи в Крыму, которые помогали ВСУ.

Сама Ирина Фарион не признает своей вины в случившемся с проукраинским крымчанином и не сожалеет о том, что не убрала его имя.

«Вижу, что распространяют очередную провокацию против меня, будто из-за меня задержан какой-то студент. Господа. Не ведитесь на хэбистскую тактику врага. Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Помимо того, я не могу знать, откуда эти люди. Но я знаю, что только наша открытая публичная борьба может победить врага внутри страны. Боритесь – поборете», — заявила Фарион в своем Telegram.