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Фарион — засланная кремлевская падаль — Березовец

Политика 11:28   13.11.2023
Тарас Березовец
пресс-офицер бригады им. Богуна
Фарион — засланная кремлевская падаль — Березовец Фото: telegram Тараса Березовца

Фарион выложила скрин письма от крымского студента, в котором тот выражал ей поддержку. Российская ФСБ вычислила юношу и задержала его. Фарион — это засланная кремлевская падаль, и доказательств тому больше не нужно! За украинского студента, попавшего к палачам из ФСБ, Фарион должна сесть за решетку.

Автор: Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 11:28;

  • Корреспондент Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фарион выложила скрин письма от крымского студента, в котором тот выражал ей поддержку. Российская ФСБ вычислила юношу и задержала его.…".