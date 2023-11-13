Фарион — засланная кремлевская падаль — Березовец
Фото: telegram Тараса Березовца
Фарион выложила скрин письма от крымского студента, в котором тот выражал ей поддержку. Российская ФСБ вычислила юношу и задержала его. Фарион — это засланная кремлевская падаль, и доказательств тому больше не нужно! За украинского студента, попавшего к палачам из ФСБ, Фарион должна сесть за решетку.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Березовец, фарион;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 11:28;
Корреспондент Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фарион выложила скрин письма от крымского студента, в котором тот выражал ей поддержку. Российская ФСБ вычислила юношу и задержала его.…".