Фарион выложила скрин письма от крымского студента, в котором тот выражал ей поддержку. Российская ФСБ вычислила юношу и задержала его. Фарион — это засланная кремлевская падаль, и доказательств тому больше не нужно! За украинского студента, попавшего к палачам из ФСБ, Фарион должна сесть за решетку.