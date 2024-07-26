Увлечение мифическими российскими победами — это патология — Березовец
Фото: telegram Тараса Березовца
«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона» — Трамп о россиянах в разговоре с Зеленским. Вообще увлечение мифическими российскими военными победами у отдельных западных лидеров — это патология. Удивительная трактовка исторических событий. Альтернативная история.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: Березовец, война, победа, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 11:54;
Корреспондент Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона» — Трамп о россиянах в разговоре с Зеленским. Вообще увлечение мифическими российскими военными победами…".