Увлечение мифическими российскими победами — это патология — Березовец

«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона» — Трамп о россиянах в разговоре с Зеленским. Вообще увлечение мифическими российскими военными победами у отдельных западных лидеров — это патология. Удивительная трактовка исторических событий. Альтернативная история.