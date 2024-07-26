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Увлечение мифическими российскими победами — это патология — Березовец

Мир 11:54   26.07.2024
Тарас Березовец
пресс-офицер бригады им. Богуна
Увлечение мифическими российскими победами — это патология — Березовец Фото: telegram Тараса Березовца

«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона» — Трамп о россиянах в разговоре с Зеленским. Вообще увлечение мифическими российскими военными победами у отдельных западных лидеров — это патология. Удивительная трактовка исторических событий. Альтернативная история.

Автор: Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 11:54;

  • Корреспондент Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона» — Трамп о россиянах в разговоре с Зеленским. Вообще увлечение мифическими российскими военными победами…".