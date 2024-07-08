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Нет более тяжкого военного преступления — Березовец об ударе по Охматдету

Мир 11:47   08.07.2024
Тарас Березовец
пресс-офицер бригады им. Богуна
Нет более тяжкого военного преступления — Березовец об ударе по Охматдету Фото: telegram Тараса Березовца

Удар по центральной детской больнице Охматдет в Киеве. Нет более тяжкого военного преступления, чем убийство детей. Если ООН не созовет Совбез по этому поводу, на нем можно ставить крест.

Автор: Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 11:47;

  • Корреспондент Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар по центральной детской больнице Охматдет в Киеве. Нет более тяжкого военного преступления, чем убийство детей. Если ООН не созовет…".