Нет более тяжкого военного преступления — Березовец об ударе по Охматдету
Фото: telegram Тараса Березовца
Удар по центральной детской больнице Охматдет в Киеве. Нет более тяжкого военного преступления, чем убийство детей. Если ООН не созовет Совбез по этому поводу, на нем можно ставить крест.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: Березовец, ООН, охматдет, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 11:47;
Корреспондент Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар по центральной детской больнице Охматдет в Киеве. Нет более тяжкого военного преступления, чем убийство детей. Если ООН не созовет…".