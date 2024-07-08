Немає більш тяжкого воєнного злочину – Березовець про удар по Охматдиту
Удар по центральній дитячій лікарні Охматдит у Києві. Немає тяжчого воєнного злочину, ніж убивство дітей. Якщо ООН не скличе Радбез з цього приводу, на ній можна ставити хрест.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Березовец, ООН, охматдет, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 11:47;
Кореспондент Тарас Березовець, пресофіцер бригади ім. Богуна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удар по центральній дитячій лікарні Охматдит у Києві. Немає тяжчого воєнного злочину, ніж убивство дітей. Якщо ООН не скличе Радбез…".