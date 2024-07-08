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Немає більш тяжкого воєнного злочину – Березовець про удар по Охматдиту

Події 11:47   08.07.2024
Тарас Березовець
пресофіцер бригади ім. Богуна
Немає більш тяжкого воєнного злочину – Березовець про удар по Охматдиту

Удар по центральній дитячій лікарні Охматдит у Києві. Немає тяжчого воєнного злочину, ніж убивство дітей. Якщо ООН не скличе Радбез з цього приводу, на ній можна ставити хрест.

Автор: Тарас Березовець, пресофіцер бригади ім. Богуна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 11:47;

  • Кореспондент Тарас Березовець, пресофіцер бригади ім. Богуна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удар по центральній дитячій лікарні Охматдит у Києві. Немає тяжчого воєнного злочину, ніж убивство дітей. Якщо ООН не скличе Радбез…".