С курорта в Россию уедут в мешках — Березовец о пляжниках Крыма
Фото: telegram Тараса Березовца
В оккупированном Крыму не планируют закрывать пляжи, заявил Михаил «Снежок» Развозжаев… Если они действительно хотят загорать и купаться в зоне боевых действий, а Крым такой с 2022 года, что ж. Это их выбор. Не удивляйтесь потом, что с курорта уедут в Россию в мешках.
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- Категории: Мир, Общество, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: Березовец, война, Крым;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 11:27;
Корреспондент Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В оккупированном Крыму не планируют закрывать пляжи, заявил Михаил «Снежок» Развозжаев… Если они действительно хотят загорать и купаться в зоне…".