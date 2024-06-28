С курорта в Россию уедут в мешках — Березовец о пляжниках Крыма

В оккупированном Крыму не планируют закрывать пляжи, заявил Михаил «Снежок» Развозжаев… Если они действительно хотят загорать и купаться в зоне боевых действий, а Крым такой с 2022 года, что ж. Это их выбор. Не удивляйтесь потом, что с курорта уедут в Россию в мешках.