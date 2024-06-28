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С курорта в Россию уедут в мешках — Березовец о пляжниках Крыма

Мир 11:27   28.06.2024
Тарас Березовец
пресс-офицер бригады им. Богуна
С курорта в Россию уедут в мешках — Березовец о пляжниках Крыма Фото: telegram Тараса Березовца

В оккупированном Крыму не планируют закрывать пляжи, заявил Михаил «Снежок» Развозжаев… Если они действительно хотят загорать и купаться в зоне боевых действий, а Крым такой с 2022 года, что ж. Это их выбор. Не удивляйтесь потом, что с курорта уедут в Россию в мешках.

Автор: Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 11:27;

  • Корреспондент Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В оккупированном Крыму не планируют закрывать пляжи, заявил Михаил «Снежок» Развозжаев… Если они действительно хотят загорать и купаться в зоне…".