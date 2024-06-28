З курорту до Росії поїдуть у мішках – Березовець про пляжників Криму

В окупованому Криму не планують закривати пляжі, заявив Міхаїл “Сніжок” Развозжаєв… Якщо вони справді хочуть загоряти та купатися в зоні бойових дій, а Крим є таким з 2022 року, що ж. Це їхній вибір. Не дивуйтеся потім, що з курорту поїдуть в Росію в мішках.