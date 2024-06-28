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З курорту до Росії поїдуть у мішках – Березовець про пляжників Криму

Події 11:27   28.06.2024
Тарас Березовець
пресофіцер бригади ім. Богуна
З курорту до Росії поїдуть у мішках – Березовець про пляжників Криму

В окупованому Криму не планують закривати пляжі, заявив Міхаїл “Сніжок” Развозжаєв… Якщо вони справді хочуть загоряти та купатися в зоні бойових дій, а Крим є таким з 2022 року, що ж. Це їхній вибір. Не дивуйтеся потім, що з курорту поїдуть в Росію в мішках.

Автор: Тарас Березовець, пресофіцер бригади ім. Богуна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 11:27;

  • Кореспондент Тарас Березовець, пресофіцер бригади ім. Богуна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В окупованому Криму не планують закривати пляжі, заявив Міхаїл “Сніжок” Развозжаєв… Якщо вони справді хочуть загоряти та купатися в зоні…".