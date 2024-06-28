З курорту до Росії поїдуть у мішках – Березовець про пляжників Криму
В окупованому Криму не планують закривати пляжі, заявив Міхаїл “Сніжок” Развозжаєв… Якщо вони справді хочуть загоряти та купатися в зоні бойових дій, а Крим є таким з 2022 року, що ж. Це їхній вибір. Не дивуйтеся потім, що з курорту поїдуть в Росію в мішках.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: Березовец, війна, Крым;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 11:27;
Кореспондент Тарас Березовець, пресофіцер бригади ім. Богуна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В окупованому Криму не планують закривати пляжі, заявив Міхаїл “Сніжок” Развозжаєв… Якщо вони справді хочуть загоряти та купатися в зоні…".