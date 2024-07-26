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Захоплення міфічними російськими перемогами – це патологія – Березовець

Політика 11:54   26.07.2024
Тарас Березовець
пресофіцер бригади ім. Богуна
Захоплення міфічними російськими перемогами – це патологія – Березовець

“Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона” — Трамп про росіян у розмові з Зеленським. Взагалі, захоплення міфічними російськими воєнними перемогами в окремих західних лідерів — це патологія. Дивне трактування історичних подій. Альтернативна історія.

Автор: Тарас Березовець, пресофіцер бригади ім. Богуна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 11:54;

  • Кореспондент Тарас Березовець, пресофіцер бригади ім. Богуна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона” — Трамп про росіян у розмові з Зеленським. Взагалі, захоплення міфічними російськими воєнними перемогами…".