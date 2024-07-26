Захоплення міфічними російськими перемогами – це патологія – Березовець
“Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона” — Трамп про росіян у розмові з Зеленським. Взагалі, захоплення міфічними російськими воєнними перемогами в окремих західних лідерів — це патологія. Дивне трактування історичних подій. Альтернативна історія.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: Березовец, війна, победа, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 11:54;
Кореспондент Тарас Березовець, пресофіцер бригади ім. Богуна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона” — Трамп про росіян у розмові з Зеленським. Взагалі, захоплення міфічними російськими воєнними перемогами…".