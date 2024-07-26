Захоплення міфічними російськими перемогами – це патологія – Березовець

“Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона” — Трамп про росіян у розмові з Зеленським. Взагалі, захоплення міфічними російськими воєнними перемогами в окремих західних лідерів — це патологія. Дивне трактування історичних подій. Альтернативна історія.