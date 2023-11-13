Фаріон — це заслане кремлівське падло – Березовець

Фаріон виклала скрін листа від кримського студента, в якому той висловлював їй підтримку. Російська ФСБ вичислила юнака і затримала його. Фаріон — це заслане кремлівське падло, і доказів тому більше не треба! За українського студента, який потрапив до катів з ФСБ, Фаріон має сісти за ґрати.