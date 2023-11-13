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Фаріон — це заслане кремлівське падло – Березовець

Політика 11:28   13.11.2023
Тарас Березовець
журналіст
пресофіцер бригади ім. Богуна
Фаріон — це заслане кремлівське падло – Березовець

Фаріон виклала скрін листа від кримського студента, в якому той висловлював їй підтримку. Російська ФСБ вичислила юнака і затримала його. Фаріон — це заслане кремлівське падло, і доказів тому більше не треба! За українського студента, який потрапив до катів з ФСБ, Фаріон має сісти за ґрати.

Автор: Тарас Березовець, журналіст, пресофіцер бригади ім. Богуна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 11:28;

  • Кореспондент Тарас Березовець, журналіст, пресофіцер бригади ім. Богуна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фаріон виклала скрін листа від кримського студента, в якому той висловлював їй підтримку. Російська ФСБ вичислила юнака і затримала його.…".