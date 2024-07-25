Вбивство Фаріон: затримали 18-річного підозрюваного – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві екснардепки Ірини Фаріон.

«Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди», – написав президент.

Зазначається, що підозрюваний – 18-річний хлопець. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи.

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, о 19.30 на вулиці Масарика у Львові невідомий стріляв по Ірині Фаріон. Вона була госпіталізована з вогнепальним пораненням голови. Стрілець з місця замаху втік, його розшукують. Пізніше стало відомо, що Фаріон померла у лікарні Львова.