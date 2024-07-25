Вбивство Фаріон: затримали 18-річного підозрюваного – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві екснардепки Ірини Фаріон.
«Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди», – написав президент.
Зазначається, що підозрюваний – 18-річний хлопець. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи.
Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, о 19.30 на вулиці Масарика у Львові невідомий стріляв по Ірині Фаріон. Вона була госпіталізована з вогнепальним пораненням голови. Стрілець з місця замаху втік, його розшукують. Пізніше стало відомо, що Фаріон померла у лікарні Львова.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: Зеленський, подозреваемый, следствие, убийство, фарион;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 15:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві екснардепки Ірини Фаріон.".