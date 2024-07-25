Убийство Фарион: задержали 18-летнего подозреваемого – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре задержали подозреваемого в убийстве экс-нардепа Ирины Фарион.
«Операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Я благодарен каждому и каждому, кто каждый день добавлял больше фактов к картине преступления и приближает установление полной правды», — написал президент.
Отмечается, что подозреваемый – 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы.
Напомним, 19 июля, в 19:30 на улице Масарика во Львове неизвестный стрелял в Ирину Фарион. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы. Стрелок с места покушения сбежал, его разыскивают. Позже стало известно, что Фарион скончалась в больнице Львова.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Зеленский, подозреваемый, следствие, убийство, фарион;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 15:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре задержали подозреваемого в убийстве экс-нардепа Ирины Фарион.".