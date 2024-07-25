Убийство Фарион: задержали 18-летнего подозреваемого – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре задержали подозреваемого в убийстве экс-нардепа Ирины Фарион.

«Операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Я благодарен каждому и каждому, кто каждый день добавлял больше фактов к картине преступления и приближает установление полной правды», — написал президент.

Отмечается, что подозреваемый – 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы.

Напомним, 19 июля, в 19:30 на улице Масарика во Львове неизвестный стрелял в Ирину Фарион. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы. Стрелок с места покушения сбежал, его разыскивают. Позже стало известно, что Фарион скончалась в больнице Львова.