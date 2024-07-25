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Убийство Фарион: задержали 18-летнего подозреваемого – Зеленский

Происшествия 15:07   25.07.2024
Виктория Яковенко
Убийство Фарион: задержали 18-летнего подозреваемого – Зеленский Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре задержали подозреваемого в убийстве экс-нардепа Ирины Фарион.

«Операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Я благодарен каждому и каждому, кто каждый день добавлял больше фактов к картине преступления и приближает установление полной правды», — написал президент.

Отмечается, что подозреваемый – 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы.

Напомним, 19 июля, в 19:30 на улице Масарика во Львове неизвестный стрелял в Ирину Фарион. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы. Стрелок с места покушения сбежал, его разыскивают. Позже стало известно, что Фарион скончалась в больнице Львова.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 15:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре задержали подозреваемого в убийстве экс-нардепа Ирины Фарион.".