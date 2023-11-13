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Росіяни дякують Фаріон, що вона «здала» кілька проукраїнських родин у Криму

Суспільство 19:22   13.11.2023
Оксана Якушко
Росіяни дякують Фаріон, що вона «здала» кілька проукраїнських родин у Криму

Скандал з екснардепкою Іриною Фаріон набирає обертів: спочатку ФСБ затримала проукраїнського студента в Криму, особисті дані якого злила в мережу політик. Потім її вчинок прокоментував омбудсмен Дмитро Лубинець та звернувся до СБУ. І тепер росіяни дякують Фаріон за те, що знайшли в її повідомленнях ще інформацію про проукраїнські сім’ї в окупованому Криму.

8 листопада Фаріон у своєму Telegram оприлюднила електронний лист від студента з Криму. Хлопець підтримав позицію мовознавця стосовно української мови в армії.

У листі були всі відомості про хлопця. Коментатори попросили прибрати їх, щоб не наражати патріота на небезпеку. Фаріон відмовилася, мовляв, вона краще знає, що їй робити.

Сьогодні хлопця затримала ФСБ та змусила вибачатися на камеру.

На скандал уже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Персональні дані в умовах війни — не абстракція, а захист життя і свободи! Народний депутат ВРУ 7 скликання мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента. А це може мати й вже має (!) наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена  загроза особистої безпеки та життя студента», – наголосив Лубінець.

Він нагадав, який тиск мають проукраїнські мешканці Криму з боку окупаційної влади. Але все це не зупинило Фаріон.

«Вона, з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам. Результат очевидний! Тож я у зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до СБУ для належного реагування! Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку», – наголосив Лубінець.

А росіяни подякували пані Фаріон за те, що завдяки їй стали відомі ще проукраїнські родини в Криму, які допомагали ЗСУ.

Власне Ірина Фаріон не визнає своєї провини в тому, що трапилося з проукраїнським кримчанином, і не шкодує про те, що не прибрала його ім’я.

“Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся – поборете”, – заявила Фаріон у своєму Telegram.

Читайте також: Фаріон — це заслане кремлівське падло – Березовець

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 19:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скандал з екснардепкою Іриною Фаріон набирає обертів: спочатку ФСБ затримала проукраїнського студента в Криму, особисті дані якого злила в мережу політик. Потім її вчинок прокоментував омбудсмен Дмитро Лубинець та звернувся до СБУ. І тепер росіяни дякують Фаріон за те, що знайшли в її повідомленнях ще інформацію про проукраїнські сім’ї в окупованому Криму.".