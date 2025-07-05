Live
  • Сб 05.07.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.72
  • EUR 49.18

Опасные сбросы с «Шахедов» на Харьковщине: рвануть может через 20 часов

Общество 18:51   05.07.2025
Оксана Горун
Опасные сбросы с «Шахедов» на Харьковщине: рвануть может через 20 часов

Межрегиональный центр гуманитарного разминирования сообщил, что на Харьковщине обнаружили взрывоопасные предметы, которые сбрасывают российские БпЛА во время налетов.

«В результате ночной российской атаки по одному из объектов на Харьковщине, один из враждебных БпЛА типа «Shahed-136″ сбросил на цель осколочные боевые элементы. Работа по уничтожению боевых элементов усложнялась тем, что они начинают самостоятельно взрываться один за другим через два-шесть часов после сброса. Последний осколочный боевой элемент взрывается через 20 часов», — проинформировал центр 4 июля.

Саперы подобные предметы на месте искали с помощью БпЛА и обнаружили такую неразорвавшуюся боевую часть.

сбросы опасных предметов с шахедов в Харьковской области

Профессионалы уничтожили опасный предмет методом подрыва. А гражданских предупреждают: если увидели подобное — не приближайтесь и не прикасайтесь.

«Отойдите на безопасное расстояние. Немедленно сообщите по номеру 101 или 102. Не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с подозрительным объектом. Помните: такие взрывоопасные предметы могут взорваться в любой момент – это потенциальная смертельная угроза!» — подчеркнули в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования.

Читайте также: Враг использует для ударов «Шахеды» с ядовитыми веществами: что известно

О появлении подобных сбросов с «Шахедов» украинцев предупреждали еще весной. Тогда в ГСЧС описали внешний вид взрывчатки: предмет похож на трубу с квадратными насечками на корпусе: диаметр около 5 см, длина 35-40 см.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 5 июля: визит Сырского, удары БпЛА по Чугуеву
Новости Харькова — главное за 5 июля: визит Сырского, удары БпЛА по Чугуеву
05.07.2025, 17:50
Купянск разрушен на 95%, центр и подъезды контролируют FPV — Беседин (видео)
Купянск разрушен на 95%, центр и подъезды контролируют FPV — Беседин (видео)
05.07.2025, 16:32
В Харькове женщина в крови выбежала из дома на улицу: что случилось
В Харькове женщина в крови выбежала из дома на улицу: что случилось
05.07.2025, 11:33
РФ прорвала границу на севере от Харькова, но DeepState не сообщил — Коваленко
РФ прорвала границу на севере от Харькова, но DeepState не сообщил — Коваленко
05.07.2025, 13:03
Сырский на Харьковщине: «Есть угроза новых наступательных действий»
Сырский на Харьковщине: «Есть угроза новых наступательных действий»
05.07.2025, 15:12
В Чугуеве восстановили электричество почти всем потребителям — облэнерго
В Чугуеве восстановили электричество почти всем потребителям — облэнерго
05.07.2025, 17:44

Новости по теме:

18:26
Какие взрывоопасные предметы могут разбрасывать российские БпЛА на Харьковщине
19:28
Сдетонировал неизвестный предмет: пенсионерка получила ранения под Харьковом
22:47
Харьковчанин принес домой из парка неизвестный предмет и лишился пальца
18:19
Как взрываются «сюрпризы» оккупантов: на Харьковщине обследуют водоемы (видео)
18:43
На Харьковщине саперы подорвались на мине, которая была глубоко под землей

Вы читали новость: «Опасные сбросы с «Шахедов» на Харьковщине: рвануть может через 20 часов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 18:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Межрегиональный центр гуманитарного разминирования сообщил, что на Харьковщине обнаружили взрывоопасные предметы, которые сбрасывают российские БпЛА во время налетов".