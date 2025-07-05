Опасные сбросы с «Шахедов» на Харьковщине: рвануть может через 20 часов
Межрегиональный центр гуманитарного разминирования сообщил, что на Харьковщине обнаружили взрывоопасные предметы, которые сбрасывают российские БпЛА во время налетов.
«В результате ночной российской атаки по одному из объектов на Харьковщине, один из враждебных БпЛА типа «Shahed-136″ сбросил на цель осколочные боевые элементы. Работа по уничтожению боевых элементов усложнялась тем, что они начинают самостоятельно взрываться один за другим через два-шесть часов после сброса. Последний осколочный боевой элемент взрывается через 20 часов», — проинформировал центр 4 июля.
Саперы подобные предметы на месте искали с помощью БпЛА и обнаружили такую неразорвавшуюся боевую часть.
Профессионалы уничтожили опасный предмет методом подрыва. А гражданских предупреждают: если увидели подобное — не приближайтесь и не прикасайтесь.
«Отойдите на безопасное расстояние. Немедленно сообщите по номеру 101 или 102. Не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с подозрительным объектом. Помните: такие взрывоопасные предметы могут взорваться в любой момент – это потенциальная смертельная угроза!» — подчеркнули в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования.
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О появлении подобных сбросов с «Шахедов» украинцев предупреждали еще весной. Тогда в ГСЧС описали внешний вид взрывчатки: предмет похож на трубу с квадратными насечками на корпусе: диаметр около 5 см, длина 35-40 см.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывоопасный предмет, взрывчатка, ГСЧС, новости Харькова, сброс, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 18:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Межрегиональный центр гуманитарного разминирования сообщил, что на Харьковщине обнаружили взрывоопасные предметы, которые сбрасывают российские БпЛА во время налетов".