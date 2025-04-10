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Какие взрывоопасные предметы могут разбрасывать российские БпЛА на Харьковщине

Общество 18:26   10.04.2025
Оксана Якушко
Какие взрывоопасные предметы могут разбрасывать российские БпЛА на Харьковщине

Россияне начали разбрасывать с помощью БпЛА взрывоопасные предметы, сообщила ГСЧС Украины.

«Внимание, новая угроза! Россияне начали применять БпЛА, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Враг может использовать их для поражения любого региона страны. Риск чрезвычайно высок и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно», — обратились к гражданам Украины спасатели.

Взрывоопасный предмет похож на трубу с квадратными насечками на корпусе: диаметр около 5 см, длина 35-40 см.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 18:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне начали разбрасывать с помощью БпЛА взрывоопасные предметы, сообщила ГСЧС Украины.".