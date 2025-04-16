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Враг использует для ударов «Шахеды» с ядовитыми веществами: что известно

Украина 16:18   16.04.2025
Виктория Яковенко
Враг использует для ударов «Шахеды» с ядовитыми веществами: что известно Фото: Anton Petrus

Для ударов по Украине оккупанты начали использовать ударные БпЛА типа «Shahed», снаряженные ядовитыми веществами. Эту информацию подтверждает Центр противодействия дезинформации СНБО.

«Центр верифицировал эту информацию у спецслужб и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что в одном из БпЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом «CS» (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские дроны могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей.

В Центре не подтверждают информацию, которую распространяют некоторые медиа, что сами корпуса российских БпЛА обрабатываются ядовитыми веществами.

Напомним, ранее в ГСЧС Украины сообщали, что россияне начали разбрасывать с помощью БпЛА взрывоопасные предметы. Они похожи на трубу с квадратными насечками на корпусе:  диаметр около 5 см, длина 35-40 см.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 16:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для ударов по Украине оккупанты начали использовать ударные БпЛА типа «Shahed», снаряженные ядовитыми веществами. ".