Враг использует для ударов «Шахеды» с ядовитыми веществами: что известно

Для ударов по Украине оккупанты начали использовать ударные БпЛА типа «Shahed», снаряженные ядовитыми веществами. Эту информацию подтверждает Центр противодействия дезинформации СНБО.

«Центр верифицировал эту информацию у спецслужб и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что в одном из БпЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом «CS» (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские дроны могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей.

В Центре не подтверждают информацию, которую распространяют некоторые медиа, что сами корпуса российских БпЛА обрабатываются ядовитыми веществами.

Напомним, ранее в ГСЧС Украины сообщали, что россияне начали разбрасывать с помощью БпЛА взрывоопасные предметы. Они похожи на трубу с квадратными насечками на корпусе: диаметр около 5 см, длина 35-40 см.